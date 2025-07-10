LG розробила оновлену ШІ-модель для медицини — Finance.ua

LG розробила оновлену ШІ-модель для медицини 10.07.2025, 00:49 — Технології&Авто

LG розробила оновлену ШІ-модель для медицини

Лабораторія LG AI Research, яка є частиною південнокорейської LG Group, представила оновлену модель на основі штучного інтелекту EXAONE Path 2.0 для досліджень патології.

Про це повідомляє Yonhap.

У лабораторії розповіли, що порівняно з попередньою версією 1.0, EXAONE Path 2.0 забезпечує підвищену точність аналізу та прогнозування генетичних мутацій, моделей експресії генів та незначних структурних змін у клітинах і тканинах людини, використовуючи зображення патологічних тканин.

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Зазначається, що модель була навчена на понад 10 000 наборах даних, охоплюючи візуалізацію, мультиоміку, що дозволяє їй прогнозувати активність генів виключно на основі аналізу зображень без необхідності проведення дорогого геномного тестування.

«Завдяки EXAONE Path 2.0 генетичне тестування можна завершити менш ніж за одну хвилину, порівняно з більш ніж двома тижнями, які це раніше займало. Це допоможе виграти золотий час для лікування онкологічних пацієнтів», — сказав провідний дослідник LG AI Research Пак Йон-мін.

Він додав, що лікарі та фармацевтичні компанії можуть використовувати EXAONE Path 2.0 для швидкого аналізу патологічних зображень онкохворих пацієнтів, виявлення генних мутацій та вибору відповідної цільової терапії.

Укрінформ За матеріалами:

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