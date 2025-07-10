LG розробила оновлену ШІ-модель для медицини — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

LG розробила оновлену ШІ-модель для медицини

Технології&Авто
17
LG розробила оновлену ШІ-модель для медицини
LG розробила оновлену ШІ-модель для медицини
Лабораторія LG AI Research, яка є частиною південнокорейської LG Group, представила оновлену модель на основі штучного інтелекту EXAONE Path 2.0 для досліджень патології.
Про це повідомляє Yonhap.
У лабораторії розповіли, що порівняно з попередньою версією 1.0, EXAONE Path 2.0 забезпечує підвищену точність аналізу та прогнозування генетичних мутацій, моделей експресії генів та незначних структурних змін у клітинах і тканинах людини, використовуючи зображення патологічних тканин.
Читайте також
Зазначається, що модель була навчена на понад 10 000 наборах даних, охоплюючи візуалізацію, мультиоміку, що дозволяє їй прогнозувати активність генів виключно на основі аналізу зображень без необхідності проведення дорогого геномного тестування.
«Завдяки EXAONE Path 2.0 генетичне тестування можна завершити менш ніж за одну хвилину, порівняно з більш ніж двома тижнями, які це раніше займало. Це допоможе виграти золотий час для лікування онкологічних пацієнтів», — сказав провідний дослідник LG AI Research Пак Йон-мін.
Він додав, що лікарі та фармацевтичні компанії можуть використовувати EXAONE Path 2.0 для швидкого аналізу патологічних зображень онкохворих пацієнтів, виявлення генних мутацій та вибору відповідної цільової терапії.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems