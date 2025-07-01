LG повністю припинила програмну підтримку своїх смартфонів — Finance.ua

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LG повністю припинила програмну підтримку своїх смартфонів

Технології&Авто
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LG повністю припинила програмну підтримку своїх смартфонів
LG повністю припинила програмну підтримку своїх смартфонів
Компанія LG оголосила, що 29 червня відключила сервери для оновлення та відновлення своїх смартфонів. Пристрої, що залишилися на руках, більше не можна оновлювати і робити резервні копії на ПК за допомогою LG Bridge.
Колись давно LG була одним з найбільших гравців на ринку смартфонів, але після низки провальних релізів (зокрема флагманів), компанія перестала встигати за конкуренцією і у 2021 році оголосила, що йде із цього ринку. Нові моделі перестали розроблятися та вироблятися.
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Тим не менш, LG продовжувала підтримувати деякі смартфони, випускаючи нові версії Android та патчі безпеки. Однією з останніх моделей компанії стала LG Wing із подвійним поворотним дисплеєм.
Свого часу у LG були успіхи на ринку смартфонів — компанія стоїть за надпопулярним Nexus 5, випустила перший в індустрії смартфон з дисплеєм 1440р (LG G3) і часто експериментувала з дизайном і технологіями. Наразі епоха смартфонів LG офіційно завершена.
За матеріалами:
iLenta
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