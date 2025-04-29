LG пішла з ринку смартфонів 4 роки тому, а тепер припиняє підтримку останніх випущених моделей — Finance.ua
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LG пішла з ринку смартфонів 4 роки тому, а тепер припиняє підтримку останніх випущених моделей

Технології&Авто
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LG пішла з ринку смартфонів 4 роки тому, а тепер припиняє підтримку останніх випущених моделей
LG пішла з ринку смартфонів 4 роки тому, а тепер припиняє підтримку останніх випущених моделей
LG офіційно припиняє обслуговування своїх Android-смартфонів. Сервери оновлень буде вимкнено вже 30 червня. Це означає остаточний кінець епохи для останніх пристроїв бренду, які з моменту виходу компанії з мобільного ринку ще деякий час отримували оновлення. Хоча пристрої продовжать працювати, вони більше не можуть розраховувати на нові функції, виправлення чи покращення безпеки.
Про це повідомляє 9to5Google.
LG оголосила про припинення виробництва смартфонів понад чотири роки тому. Тоді компанія пообіцяла, що для деяких моделей усе ж вийдуть останні оновлення Android, зокрема Android 12, а також оновлення безпеки протягом щонайменше трьох років з дати випуску кожного пристрою. Цей період уже завершився для всіх моделей.
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Попри те, що деякі телефони ще могли продаватися чи лишатися в обігу, після 30 червня оновити їх буде вже неможливо — ані «по повітрю», ані через фірмову програму LG Bridge. Відключення підтверджено в офіційному повідомленні LG, оприлюдненому 10 квітня.
У заяві LG уточнюється, що повністю припиняється робота таких сервісів, як FOTA (оновлення «по повітрю»), центр оновлень (App service), а також десктопна утиліта LG Bridge. Зазначено, що це стосується абсолютно всіх моделей мобільних пристроїв LG. Оновлення стане недоступним з 30 червня 2025 року, починаючи з 00:00 за корейським часом. Після цієї дати жодна з оновлювальних функцій не працюватиме — навіть у сервісних центрах.
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LG також застерігає, що після припинення роботи служб оновлень користувачі не зможуть повторно завантажити системні додатки, якщо ті були видалені в процесі скидання пристрою до заводських налаштувань. Однак в усьому іншому пристрої продовжать працювати — ви так само зможете телефонувати, користуватися сервісами Google та іншими додатками.
Хоча сьогодні не так багато користувачів продовжують активно користуватись смартфонами LG, ті, хто ще має такий пристрій (навіть якщо він припадає пилом у шухляді), мають останній шанс встановити оновлення до крайнього терміну.
За матеріалами:
Телеканал 24
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