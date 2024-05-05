Стало відомо, скільки коштів витратили на облаштування укриттів з початку року — Finance.ua

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Стало відомо, скільки коштів витратили на облаштування укриттів з початку року

Казна та Політика
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Стало відомо, скільки коштів витратили на облаштування укриттів з початку року
Стало відомо, скільки коштів витратили на облаштування укриттів з початку року
Від початку року в Україні витратили 384,8 млн гривень на побудову та облаштування укриттів.
Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко.
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«Від початку року було побудовано/облаштовано 337 укриттів загальною вартістю 384,8 млн грн», — написав Ткаченко.

Серед 337 укриттів:

  • збудували 13 нових;
  • у 283 зроблено капітальні ремонти;
  • реконструювали 6;
  • звели 27 модульних укриттів.
У повідомленні зазначено, що укриття зʼявились у 165 закладах освіти, у медичних та культурних закладах — 19 та 12 відповідно.
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Окрім цього, за неповні чотири місяці облаштовано 75 укриттів у житлових будинках та шість — в адмінбудівлях.
Заступник міністра вказав, що кошти на облаштування захисних споруд цивільного захисту залучені із державних субвенцій та бюджетів громад.
Значну частку у фінансування становить допомога громадських організацій та благодійників.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти Запорізької облдержадміністрації щодо будівництва п’яти підземних шкіл в області. Загальна сума субвенції від держави на ці проекти може сягнути 500 мільйонів гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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