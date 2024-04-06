Безпечні умови для школярів: уряд виділив кошти на облаштування укриттів у школах — Finance.ua

Безпечні умови для школярів: уряд виділив кошти на облаштування укриттів у школах
Під час засідання Кабінету Міністрів було ухвалено рішення щодо виділення 2,5 млрд гривень на облаштування надійних укриттів в закладах освіти. Це створить безпечні умови для офлайн-навчання орієнтовно для 300 тисяч учнів.
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«У роботі Уряду особливий наголос робимо на питанні безпеки людей, особливо дітей», — йдеться у повідомленні.
Шмигаль зазначив, що за кошти, спрямовані громадам в межах державної субвенції, вже облаштовано 235 укриттів у школах.
«Цьогоріч виділяємо ще 2,5 мільярда гривень. Таким чином плануємо створити безпечні умови для офлайн-навчання орієнтовно для 300 тисяч учнів», — підкреслив він.
Прем'єр міністр додає, окрім цього, уряд передбачив 1 млрд грн на облаштування укриттів у лікарнях.
Довідка Finance.ua:
- кабінет Міністрів додатково виділив 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд;
- в Україні планують створити Єдиний державний реєстр укриттів, який допоможе систематизувати дані про стан кожного по всій країні. Систему можуть інтегрувати в мобільний застосунок Дія.
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