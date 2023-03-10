Стало відомо, скільки чоловіків за рік змогли виїхати за кордон — Finance.ua

Стало відомо, скільки чоловіків за рік змогли виїхати за кордон Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Стало відомо, скільки чоловіків за рік змогли виїхати за кордон, Фото: dpsu.gov.ua

Від моменту введення воєнного стану в лютому 2022 року держава суттєво «лімітувала» виїзд за кордон чоловіків призовного віку та решти категорій військовозобов’язаних. Для виїзду за кордон потрібно потрапити до системи «Шлях», звернувшись до Мінінфраструктури або обласної військової адміністрації.

Про це пише Опендатабот.

Загалом станом на 1 березня 2023 року за «загальною процедурою» було видано більше 1,27 млн дозволів на виїзд.

За якими причинами українці виїжджають за кордон

Переважна більшість стосується виїздів у бізнес-справах — близько 1,1 млн дозволів.

Лише 170 тис. дозволів було видано на виїзд за кордон для здійснення гуманітарних місій.

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Більше третини дозволів для бізнесу — близько 400 тис. — були видані з листопада минулого року до лютого включно. Що стосується виїздів «за гуманітаркою», то у цьому випадку все більш стабільно — 70 тис. дозволів протягом останніх трьох з половиною місяців.

Інфографіка: Опендатабот

Наразі система видачі дозволів на виїзд за кордон не є достатньо прозорою. Наприклад, відсутня інформація щодо кількості людей, які порушили терміни перебування поза межами України та досі не повернулися зі своїх поїздок. Опендатабот звертався до Укртрансбезпеки і Держприкордонслужби із запитами щодо цих даних, але відповіді не отримали.

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«При цьому, виїзд окремих категорій осіб регламентується спеціальними правилами — серед іншого це стосується спортсменів та діячів культури. Їх особливий статус нерідко призводить до скандалів. Прикладом є нещодавня історія зі стендапером, якій виїхав за кордон за дозволом Мінкульту та вирішив не повертатись», — кажуть в Опендатабот.

Чоловіки мають право виїхати за кордон з гуманітарною місією або на потреби ЗСУ, завдяки чому поза межами України можна знаходитися протягом 30 днів.

Крім того, їм дозволено виїжджати по бізнес-справам, наприклад для перевезення людей або вантажів — термін перебування в інших державах в такому випадку дорівнює 45 дням.

Довідка Finance.ua:

народні депутати пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації.

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