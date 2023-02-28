Стало відомо, скільки держслужбовців не випустили за кордон — Finance.ua

Стало відомо, скільки держслужбовців не випустили за кордон Сьогодні 13:36 — Казна та Політика

Близько 100 державних посадовців не випустили за кордон України з 24 лютого 2022 року.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі «Ми-Україна», пише weukraine.

За його словами, всі вони не підпадали під категорії осіб, яким дозволено виїзд з території України.

«На цей час близько 100 осіб, які підпадають під категорії, що визначені в постанові уряду, були не пропущені через кордон України. Вони не підпадали під вимоги пропуску. Тобто вони не слідували в службові відрядження або не підпадали під виключення. Наприклад, коли жінки або чоловіки, які є батьками-одинаками, можуть перетнути кордон, слідуючи до дітей або супроводжуючи їх», — пояснив він.

Крім того, Демченко розповів, що близько 12 віз видано росіянам для вʼїзду в Україну з 1 липня.

«З 1 липня для громадян рф введено візовий режим. За наявною інформацією, яка в мене була кілька тижнів тому, тільки 12 віз було видано громадянам рф. Ці дані можуть різнитися, але не кардинально. Це переважно жінки, діти та люди похилого віку, візи їм видавалися з гуманітарною метою — для возз’єднання з сімʼєю», — додав речник ДПСУ.

Андрій Демченко розповів, що заборона на виїзд чиновників за кордон без поважних причин стосується як чоловіків, так і жінок. Він зазначив, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, яких стосуються зміни щодо перетину кордону, мають у триденний термін надати до Адміністрації ДПСУ список зазначених у постанові людей.

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