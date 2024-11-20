Стало відомо, коли розпочнуться роботи з відновлення «Охматдиту» — Finance.ua

Стало відомо, коли розпочнуться роботи з відновлення «Охматдиту» Сьогодні 07:27 — Казна та Політика

Стало відомо, коли розпочнуться роботи з відновлення «Охматдиту»

Будівельні роботи з відновлення головного корпусу дитячої лікарні Охматдит у Києві, яка постраждала внаслідок російської ракетної атаки 8 липня, планують розпочати навесні 2025 року.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, повідомляє «Укрінформ».

«Ми хочемо на весну зайти у будівельні роботи», — наголосив він.

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За словами міністра, конкретні терміни виконання робіт з відновлення можна буде назвати після розробки проєктної документації.

Як розповів заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов, наразі проведено технічне обстеження головного і хірургічного корпусів, є технічний звіт. Його має оцінити служба замовника, якою виступає міжнародна інжинірингова компанія Eptisa.

Адаманов зауважив, що консультанти цієї компанії забезпечать технічний, економічний, організаційний та екологічний супровід проєкту відновлення як головного, так і хірургічного корпусів НДСЛ «Охматдит». Це буде здійснюватися за грантові кошти, надані Світовим банком, угоду про що було погоджено і підписано 14 листопада.

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Наразі НДІ «Проєктреконструкція» вже надав технічний звіт з кошторисом та обсягом будівельних робіт. Інжинірингова компанія проведе перевірку цих документів, після чого їх доправлять на державну експертну оцінку. Після цього служба замовника може підготувати завдання для проєктування, яке є складовою тендерної документації.

«Є два сценарії: ми можемо встигнути вже у листопаді оголосити тендер на розробку проєкту, і найгірший сценарій — у грудні. Але у будь-якому разі, в цьому році ми оголошуємо тендер на проєктну документацію», — підкреслив Адаманов.

«Спочатку зроблять проєктування, проєкт потребуватиме узгодження з Мінінфраструктури, бо Охматдит (головний корпус. — Ред.) будувався по експериментальному проєкту у 2012 році. Після цього — конкурс на будівельну компанію», — додав Ляшко.

Він зауважив, що для токсикологічного та адміністративного корпусів будуть розроблені проєкти консервації, оскільки ці будівлі є обʼєктами культурної спадщини. Консервація розрахована на п’ять років, по корпусах також буде представлено технічний звіт, на основі якого будуть ухвалювати рішення про відновлення цих обʼєктів.

Також буде відновлено трансформаторну підстанцію, яка теж була зруйнована внаслідок атаки. USAID надасть для Охматдиту шість трансформаторів, їх доставка планується у січні 2025 року. Нині електропостачання Охматдиту забезпечують три тимчасові трансформатори, які надав ДТЕК.

Укрінформ За матеріалами:

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