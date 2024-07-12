Зруйнований корпус «Охматдиту» не підлягає відновленню. Там побудують новий — Finance.ua
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Зруйнований корпус «Охматдиту» не підлягає відновленню. Там побудують новий

Казна та Політика
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Зруйнований корпус «Охматдиту» не підлягає відновленню. Там побудують новий
Зруйнований корпус «Охматдиту» не підлягає відновленню. Там побудують новий
Один з корпусів дитячої лікарні «Охматдит», у яку росіяни запустили ракету, не підлягає відновленню.
Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 12 липня.
«Ми чітко знаємо, що цей корпус не підлягає відновленню. І зараз відбувається процес технічного обстеження приміщення старого технічного корпусу. Швидше за все, він також буде підлягати знесенню», — сказав Ляшко.
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Гендиректор «Охматдиту» Володимир Жовнір пояснив, що постраждали всі корпуси лікарні, але ступінь пошкодження різний.
Наразі мають завершити акт, який покаже вартість відновлення лікарні, а вже наступного тижня «Охматдит» відбере компанію, яка буде проводити будівельні роботи.
Також на території «Охматдиту» зберігалася частина історичних корпусів, тож оцінити збитки у них має Мінкульт як об’єктів, які віднесені до культурної спадщини.
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За словами міністра, загалом на відновлення отримали понад 800 мільйонів гривень — це і гроші, що надійшли на благодійні рахунки лікарні, і державні кошти. В пріоритеті буде ремонт у 1-му, новому корпусі, заміна пошкодженого медобладнання, проєктування та будівництво нового корпусу. Держава потім профінансує те, чого не вистачатиме.
За попередньою оцінкою, на заміну обладнання потрібно 360−400 мільйонів гривень, утім інженери дивляться, чи немає збоїв у візуально цілому обладнані. Ляшко повідомив, що меценати та виробники готові допомогти поставкою медичного обладнання. А все, що не поставлять, закуплять за гроші, які вже є не рахунку лікарні.
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Нагадаємо, зранку 8 липня війська рф здійснили масований ракетний обстріл України. росіяни, зокрема, поцілили в дитячу лікарню «Охматдит». Держава вже пообіцяла відбудувати лікарню — уряд спрямував 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи.
За матеріалами:
hromadske
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