Литва виділила €1 мільйон на відновлення «Охматдиту» — Finance.ua

Литва виділила €1 мільйон на відновлення «Охматдиту» Сьогодні 17:49

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Уряд Литви в середу оголосив про виділення одного мільйона євро на відновлення київської дитячої лікарні «Охматдит», зруйнованої унаслідок російського ракетного удару 8 липня.

Про це повідомила міністр фінансів Гінтаре Скайсте на засіданні уряду, передає LRT

«Ми отримали прохання про допомогу у відновленні лікарні, яка зазнала обстрілу в Україні, та пропонуємо виділити 1 мільйон євро для допомоги жителям України, які постраждали від військової агресії російської федерації. Ми хочемо допомогти Україні якнайшвидше відновити зруйновану інфраструктуру. Ми запрошуємо інші країни приєднатися до нас», — сказала Скайсте.

Прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте у соцмережі Х підтвердила, що уряд Литви «щойно виділив 1 млн євро на підтримку відновлення дитячої лікарні „Охматдит“ у Києві та інших медичних закладів, які по-варварський й умисно обстріляла росія».

За її словами, єдиний спосіб зупинити державу-терориста — це збільшити підтримку задля перемоги України.

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«Єдиний справедливий спосіб підтримати відновлення України — це змусити агресора заплатити», — додала вона.

Дитяча лікарня в Києві була однією з цілей, уражених шквалом ракет, випущених російськими військами містами України в понеділок.

Укрінформ За матеріалами:

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