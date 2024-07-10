На відновлення «Охматдиту» виділять іще 300 мільйонів — Зеленський Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

На відновлення «Охматдиту» виділять іще 300 мільйонів — Зеленський

На відновлювальні роботи в дитячій лікарні «Охматдит» буде виділено ще 300 мільйонів гривень.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

«„Охматдит“ ми відновимо. З Кабміном я на зв’язку. Є перше рішення — 100 мільйонів гривень на підтримку „Охматдиту“. Буде ще 300 мільйонів. Будуть і інші рішення і для Києва, і для міст Дніпропетровщини, і Донеччини — усіх обов’язково ми підтримаємо. Всім дітям, усім сім’ям — усім, хто постраждав, допоможемо», — сказав Зеленський.

Він подякував усім українцям, які підтримали «Охматдит», які долучаються до збору коштів на United24 і допомагають.

«Я дякую лідерам, країнам — усім, хто засудив російський терор. Ми цінуємо вашу підтримку, друзі! Ми на телефоні — ми працюємо з партнерами зараз, щоб ніхто не мовчав. Щоб усі засуджували. І дуже хочеться, щоб усі діяли. Щоб були саме ті рішення, які повернуть безпеку. В тому числі рішення тут, у Вашингтоні, тут, на саміті НАТО», — зазначив президент.

Як повідомлялося, 9 липня Кабінет міністрів спрямував з резервного фонду державного бюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті».

У понеділок, 8 липня, росія завдала масованого удару по Києву, Дніпру, Кривому Рогу та інших містах України.

У столиці ракета влучила в будівлю дитячої лікарні «Охматдит». Зруйновані два поверхи корпусу лікарні площею приблизно 400 кв. м. Пошкоджені кілька інших корпусів.

Укрінформ За матеріалами:

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