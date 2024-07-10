В Євросоюзі пообіцяли допомогти з відновленням «Охматдиту» — Finance.ua
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В Євросоюзі пообіцяли допомогти з відновленням «Охматдиту»

Казна та Політика
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В Євросоюзі пообіцяли допомогти з відновленням «Охматдиту»
В Євросоюзі пообіцяли допомогти з відновленням «Охматдиту»
Європейський Союз допоможе фінансово у відбудові дитячої лікарні «Охматдит», яка напередодні зазнала ракетного удару рф.
Про це заявив заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло в коментарі Укрінформу.
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«Звичайно, ми допоможемо. Багато наших співробітників вже допомогли: вони негайно прибули до місця ураження, приносили воду, їжу; дехто розбирав завали. Ми також фінансово допоможемо у відновленні цього символу української медицини, символу того, як українська держава ставиться до найуразливіших верств свого населення», — заявив дипломат.
Дюфло сказав, що шокований цією атакою, і наголосив на необхідності притягнути росію до відповідальності.
«Чим більше подібних речей ми бачимо, тим більша наша рішучість підтримувати Україну», — сказав дипломат.
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Команда посольства ЄС побувала у зруйнованому корпусі лікарні, оглянула пошкодження.
Нагадаємо, уранці 8 липня російські війська завдали по Україні масованого ракетного удару, унаслідок чого загинуло понад 40 людей, серед них четверо дітей. Зокрема, росія завдала 8 липня удару по київській дитячій лікарні «Охматдит», де лікуються діти з усієї України. На цій локації 2 особи загинули, по медичну допомогу звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.
Багато країн уже засудили цей злочин. РБ ООН проведе спеціальне засідання з цього питання 9 липня.
Служба безпеки України встановила, що удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві російські загарбники завдали стратегічною крилатою ракетою Х-101.
За матеріалами:
Укрінформ
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