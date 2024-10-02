У МОЗ назвали суму, яку держава виділила на відбудову Охматдиту — Finance.ua
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У МОЗ назвали суму, яку держава виділила на відбудову Охматдиту

Казна та Політика
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У МОЗ назвали суму, яку держава виділила на відбудову Охматдиту
У МОЗ назвали суму, яку держава виділила на відбудову Охматдиту
За даними Міністерства охорони здоров’я, держава виділила 100 млн грн на відновлення «Охматдиту» після ворожої атаки 8 липня. Також лікарня отримала фінансову підтримку від міжнародних партнерів та благодійних організацій.
Про це повідомив держсекретар МОЗ Дмитро Слободянюк, передають Новини.Live.
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Слободянюк заявив, що уряд України виділив значні кошти на відновлення дитячої лікарні «Охматдит» після ворожої атаки, яка сталася 8 липня поточного року.
Зокрема, урядом було виділено 100 млн грн із резервного фонду. Крім того, на казначейський рахунок лікарні надійшли внески у розмірі 330 млн грн.
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Держсекретар МОЗ також зазначив, що на рахунку United24 у Нацбанку зберігаються кошти, які збирали українці через платформу Monobank. Проте точну суму він не уточнив.
Нагадаємо, вранці 8 липня російські війська завдали ракетний удар по лікарні «Охматдит» у Києві. Внаслідок атаки по дитячому медичному закладу було сильно пошкоджено корпуси медзакладу, включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію.
За матеріалами:
Novyny.live
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