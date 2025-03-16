США звернулися по допомогу до Данії через зростання цін на яйця — ЗМІ — Finance.ua
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США звернулися по допомогу до Данії через зростання цін на яйця — ЗМІ

Світ
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США звернулися по допомогу до Данії через зростання цін на яйця — ЗМІ
США звернулися по допомогу до Данії через зростання цін на яйця — ЗМІ
Сполучені Штати звернулися до Данії та інших європейських країн із запитом, чи можуть вони експортувати курячі яйця на американський ринок на тлі стрімкого зростання цін на цей продукт.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на запит Міністерства сільського господарства США.
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Зазначається, що оптові ціни на яйця у США сягнули рекордних показників через спалах пташиного грипу серед курей.
Дональд Трамп у перший день свого президентства пообіцяв знизити ціни на яйця, однак у лютому ціни зросли на 59%.
Тож Міністерство сільського господарства США наприкінці лютого надіслало офіційні запити країнам, які виробляють курячі яйця, щодо інформації про їх здатність і бажання постачати цей продукт на американський ринок.
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На це Данська яєчна асоціація відповіла, що вивчить це питання, однак у Європі немає надлишку яєць, оскільки споживання цього продукту зростає.
За матеріалами:
Укрінформ
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