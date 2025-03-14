США та Південна Корея мають намір будувати атомні контейнеровози — Finance.ua

США та Південна Корея мають намір будувати атомні контейнеровози Сьогодні 20:38

Американський розробник ядерних реакторів TerraPower та південнокорейська верф HD Hyundai Heavy Industries (HHI) співпрацюватимуть у реалізації проекту з будівництва модульних контейнеровозів, що працюють на реакторних установках.

Про це пише ЦТС з посиланням на Loadstar.

Партнери мають намір конкурувати та завоювати перевагу перед китайськими суднобудівниками та «стати першопрохідниками у будівництві суден без викидів CO2». Три місяці тому HHI підписала угоду про постачання контейнерів TerraPower для циліндричних реакторів.

Розробку моделей морських двигунів серії SMR партнери планують завершити до 2030 року, після чого вивести на ринок контейнеровози із цими двигунами.

Очікується, що натрієвий реактор стане ключовим обладнанням контейнеровозів із двигуном SMR.

«Оператори зацікавлені в подібному проекті, оскільки замість паливних танків можна розмістити додатковий вантаж і не побоюватися нерентабельності та різкого зростання цін на нафту», — пише видання.

«Угода відповідає планам уряду Південної Кореї отримати вигоду з протекціоністських заходів президента США Дональда Трампа щодо судів китайського виробництва», — додає Loadstar.

У Корейській асоціацією судновласників наголошують, що якщо Південна Корея ретельно підготується та відреагує на політику США, використовуючи свої знання та досвід, то зможе перетворити поточну ситуацію на можливість.

Наразі TerraPower будує свою першу установку в рамках державно-приватного партнерства з метою реалізації Програми демонстрації удосконалених реакторів (ARDP) Міністерства енергетики США.

Проект передбачає розробку та будівництво власне реактора, а також двох допоміжних потужностей — з виробництва натрієвого палива та майданчик із заповнення та тестування натрію. На останній і проходитиме тестування та демонстрація продуктивності обладнання перед експлуатацією на реакторній установці.

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