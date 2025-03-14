США вивчають можливість співпраці з російським «Газпромом» — Bloomberg Сьогодні 13:25 — Фондовий ринок

США вивчають можливість співпраці з російським «Газпромом» — Bloomberg

США вивчають можливості співпраці з російською компанією «Газпром» у міжнародних проєктах. Вони намагаються налагодити тісніші звʼязки з москвою у спробах укласти мирну угоду стосовно війни в Україні.

Про це пише американське агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

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Представники москви і Вашингтону вели попередні переговори щодо співпраці з «Газпромом», але поки що незрозуміло, хто саме за них відповідає, хто веде контакти та чи залучена до них адміністрація президента США Дональда Трампа. Поки що ці перемовини на ранній стадії.

Раніше лідер рф володимир путін згадував, що якщо США і росія домовляться про співпрацю в енергетичному секторі, то газогін для Європи «може бути забезпечений». Трамп також говорив, що Вашингтон зацікавлений в ідеї співпраці з рф, попри американські та європейські санкції проти російського енергетичного сектора.

Угода між США і «Газпромом» стала б значним розворотом для Трампа. Він неодноразово критикував Європу за її залежність від російського газу під час свого першого терміну і керував зусиллями, спрямованими на значне розширення продажів американського скрапленого природного газу європейським країнам. Він також обіцяв вдарити по енергетичному сектору росії санкціями, якщо та не погодиться на мир в Україні.

Джерела Bloomberg кажуть, що «Газпром» сподівається на допомогу США у відновленні роботи «Північного потоку», що пролягає від росії до Німеччини. «Газпром» також може запропонувати США участь у проєктах в арктичному регіоні, наприклад, у виробництві скрапленого газу на Сахаліні, якщо санкції, що обмежують іноземні інвестиції, знімуть.

theБабель За матеріалами:

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