США вивчають можливість співпраці з російським «Газпромом» — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США вивчають можливість співпраці з російським «Газпромом» — Bloomberg

Фондовий ринок
40
США вивчають можливість співпраці з російським «Газпромом» — Bloomberg
США вивчають можливість співпраці з російським «Газпромом» — Bloomberg
США вивчають можливості співпраці з російською компанією «Газпром» у міжнародних проєктах. Вони намагаються налагодити тісніші звʼязки з москвою у спробах укласти мирну угоду стосовно війни в Україні.
Про це пише американське агентство Bloomberg із посиланням на джерела.
Читайте також
Представники москви і Вашингтону вели попередні переговори щодо співпраці з «Газпромом», але поки що незрозуміло, хто саме за них відповідає, хто веде контакти та чи залучена до них адміністрація президента США Дональда Трампа. Поки що ці перемовини на ранній стадії.
Раніше лідер рф володимир путін згадував, що якщо США і росія домовляться про співпрацю в енергетичному секторі, то газогін для Європи «може бути забезпечений». Трамп також говорив, що Вашингтон зацікавлений в ідеї співпраці з рф, попри американські та європейські санкції проти російського енергетичного сектора.
Читайте також
Угода між США і «Газпромом» стала б значним розворотом для Трампа. Він неодноразово критикував Європу за її залежність від російського газу під час свого першого терміну і керував зусиллями, спрямованими на значне розширення продажів американського скрапленого природного газу європейським країнам. Він також обіцяв вдарити по енергетичному сектору росії санкціями, якщо та не погодиться на мир в Україні.
Джерела Bloomberg кажуть, що «Газпром» сподівається на допомогу США у відновленні роботи «Північного потоку», що пролягає від росії до Німеччини. «Газпром» також може запропонувати США участь у проєктах в арктичному регіоні, наприклад, у виробництві скрапленого газу на Сахаліні, якщо санкції, що обмежують іноземні інвестиції, знімуть.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems