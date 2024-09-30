США виділили Тайваню найбільший пакет військової допомоги в історії — Finance.ua
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США виділили Тайваню найбільший пакет військової допомоги в історії

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США виділили Тайваню найбільший пакет військової допомоги в історії
США виділили Тайваню найбільший пакет військової допомоги в історії
Президент США Джо Байден розпорядився виділити $567 млн ​​на постачання озброєнь та військових послуг Тайваню.
Про це повідомив Білий дім.
«Владою, наданою мені як президенту конституцією та законами Сполучених Штатів… я доручаю держсекретарю… розпорядитися про виділення до $567 млн ​​на оборонну продукцію та послуги Міністерства оборони США, а також на навчання та військову підготовку для надання допомоги Тайваню», — йдеться в документі, який підписав американський лідер.
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У свою чергу тайванське інформагентство CNA повідомляє, що мова йде про найбільший в історії пакет військової допомоги від США.
Хоча в заяві Байдена не міститься конкретних деталей про вміст оголошеного пакета, агентство нагадує, що раніше американські ЗМІ писали про плани Білого дому надати фінансування на бойову підготовку тайванських військових, їх забезпечення необхідним спорядженням, постачання острову протитанкової зброї та систем ППО і розвідки.
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Очікується, що цей пакет також включатиме різного роду безпілотники, які є ключовими для стратегії США і Тайваню із захисту острова від значно переважаючої за чисельністю особового складу й кількістю озброєння армії Китаю.
Зазначається, що наразі Пентагон працює над наступним пакетом допомоги для Тайваню, і адміністрація Байдена планує завершити його підготовку до закінчення терміну повноважень чинного глави Білого дому в січні наступного року.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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