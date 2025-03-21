США вперше запровадили санкції проти Китаю через купівлю підсанкційної нафти — Finance.ua
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США вперше запровадили санкції проти Китаю через купівлю підсанкційної нафти

Фондовий ринок
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США вперше запровадили санкції проти Китаю через купівлю підсанкційної нафти
США вперше запровадили санкції проти Китаю через купівлю підсанкційної нафти
Адміністрація Дональда Трампа вперше покарала Китай за купівлю нафти, що перебуває під американськими санкціями. Міністерство фінансів США внесло до чорного списку китайський нафтопереробний завод за те, що він купував у Ірану паливо, яке до того ж було повʼязане з військовими і терористами.
Про це йдеться в повідомленні відомства від 20 березня.
Компанія Shandong Shouguang Luqing Petrochemical із провінції Шаньдун стала першим НПЗ у Китаї, який Вашингтон покарав за закупівлю іранської нафти всупереч раніше запровадженим американським санкціям.
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За даними Мінфіну, Shandong Shouguang Luqing придбала мільйони барелів на суму приблизно $500 млн. Нафта надходила на суднах так званого тіньового флоту, частина з яких потрапила під санкції через їхню роль у постачанні єменських хуситів, яких у США вважають терористичною організацією.
Зазначається, що ця нафта пов’язана з іранськими збройними силами та Корпусом вартових ісламської революції. Генерального директора китайської компанії також внесли до чорного списку. Це вже четвертий раунд санкцій, запроваджених із моменту, коли 4 лютого Трамп оголосив про кампанію максимального тиску на Іран із міркувань національної безпеки.
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Для цього Вашингтон прагне обмежити продаж іранської нафти, зокрема щоб змусити Тегеран відмовитися від програми створення ядерної зброї.
Провінція Шаньдун, де розташований НПЗ, є центром нафтопереробки. Приватні китайські компанії також активно скуповували російську нафту донедавна, хоча її потік скоротився після масштабних санкцій проти російської нафтової галузі та тіньового флоту, які 10 січня запровадила адміністрація Джо Байдена.
Попри санкції, у 2023 році Іран отримав $53 млрд від продажу нафти, що лише трохи менше, ніж $54 млрд у 2022 році, переважно завдяки експорту до Китаю, згідно з даними Управління енергетичної інформації США.
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На початку лютого Трамп оголосив про відновлення політики «максимального тиску» на Іран з метою повного блокування його нафтового експорту, підкресливши, що «Іран не може мати ядерну зброю». На питання, як близько Іран до її створення, Трамп відповів: «Дуже близько».
Адміністрація США також запровадила нові санкції проти іранських компаній та «тіньового флоту» — суден, що транспортують санкційну нафту без західного страхування.
За матеріалами:
Forbes.ua
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