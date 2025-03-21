Британську юридичну фірму оштрафували на $604 тисячі за порушення санкцій проти росії — Finance.ua

Британську юридичну фірму оштрафували на $604 тисячі за порушення санкцій проти росії Сьогодні 08:30 — Фондовий ринок

Британську юридичну фірму оштрафували на $604 тисячі за порушення санкцій проти росії

Британська юридична фірма Herbert Smith Freehills отримала штраф у близько $604 тисячі за порушення санкцій проти росії. Її російський офіс у москві переказав майже $5,1 мільйона людям, які потрапили під санкції та мали заморожені активи.

Управління з імплементації фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) заявило , що платежі проходили впродовж тижня, що свідчить про серйозні й системні порушення.

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Компанія Herbert Smith Freehills закрила свій московський офіс 31 травня 2022 року. Платежі вона проводила, коли згортала свою діяльність у росії.

Оскільки Herbert Smith Freehills сама повідомила в Управління про порушення санкцій від імені московської філії, штраф для компанії зменшили на 50%.

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Це один із найбільших штрафів, який Управління накладало. Цей регулятор, що підпорядковується Міністерству фінансів Великої Британії, часто критикували за відсутність штрафів після початку повномасштабної війни рф проти України.

Міністерка фінансів Великої Британії Емма Рейнольдс наголосила, що країна серйозно ставиться до санкцій, а санкції допомагають послаблювати військову машину Кремля і підтримувати Україну.

theБабель За матеріалами:

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