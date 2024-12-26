АМКУ оштрафував дві компанії за змову на торгах із ремонту мостів і доріг — Finance.ua
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АМКУ оштрафував дві компанії за змову на торгах із ремонту мостів і доріг

Фондовий ринок
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АМКУ оштрафував дві компанії за змову на торгах із ремонту мостів і доріг
АМКУ оштрафував дві компанії за змову на торгах із ремонту мостів і доріг
Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ «Будівельне управління механізації» (Вінниця) і ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (Бровари) на 106 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії на торгах із капітального ремонту мостів і доріг.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
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Зазначається, що ці компанії брали участь у 10 закупівлях із капремонту та реконструкції шляхопроводів, мостів і доріг у 2019−2021 роках, проведених службами автомобільних доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Житомирській областях та ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг».
Загальна вартість робіт на торгах становила понад 600 млн грн.
У результаті розгляду справи АМКУ виявив узгоджені дії компаній для участі в торгах, що призвело до усунення конкуренції між ними.
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За порушення законодавства на компанії накладено штраф у розмірі 106 млн грн.
Крім того, зазначені компанії протягом трьох років не зможуть брати участь у публічних закупівлях.
За матеріалами:
Економічна Правда
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