АМКУ визнав BlaBlaCar монополістом і дав два місяці на зміни — Finance.ua

АМКУ визнав BlaBlaCar монополістом і дав два місяці на зміни Сьогодні 12:21 — Фондовий ринок

АМКУ визнав BlaBlaCar монополістом і дав два місяці на зміни

Антимонопольний комітет України надав ТОВ «І-Тревелс», що управляє платформою BlaBlaCar, рекомендації припинити зловживання монопольним становищем на ринку послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи, що можуть шкодити споживачам.

Про це інформує пресслужба АМКУ.

Зазначається, що Комітет за власною ініціативою здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи.

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Комітет встановив, що ТОВ «І-Тревелс», яке управляє онлайн-платформою BlaBlaCar, доступною на вебсайті, мобільному сайті та через застосунок, має ознаки такого, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи.

Також Комітет дослідив порядок встановлення, сплати та повернення сервісного збору за користування платформою. Наразі товариство не надало належного пояснення механізму ціноутворення цього збору.

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Комітет виявив, що за однакових умов скасування бронювання поїздки пасажиром (не з вини водія) товариство повернуло сервісний збір одному пасажиру, а іншому — ні. При цьому пасажирів не було поінформовано про критерії та умови повернення збору на момент сплати.

Рекомендації АМКУ

АМКУ підкреслює, що дії ТОВ «І-Тревелс» щодо встановлення сервісного збору без належного економічного обгрунтування та нечіткі умови його повернення можуть ущемляти інтереси споживачів і містять ознаки зловживання монопольним становищем на ринку.

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Комітет надав компанії рекомендації щодо припинення зазначених дій протягом двох місяців. У разі невиконання цих рекомендацій, Комітет розпочне провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

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