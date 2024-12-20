АМКУ визнав BlaBlaCar монополістом і дав два місяці на зміни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

АМКУ визнав BlaBlaCar монополістом і дав два місяці на зміни

Фондовий ринок
29
АМКУ визнав BlaBlaCar монополістом і дав два місяці на зміни
АМКУ визнав BlaBlaCar монополістом і дав два місяці на зміни
Антимонопольний комітет України надав ТОВ «І-Тревелс», що управляє платформою BlaBlaCar, рекомендації припинити зловживання монопольним становищем на ринку послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи, що можуть шкодити споживачам.
Про це інформує пресслужба АМКУ.
Зазначається, що Комітет за власною ініціативою здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи.
Читайте також
Комітет встановив, що ТОВ «І-Тревелс», яке управляє онлайн-платформою BlaBlaCar, доступною на вебсайті, мобільному сайті та через застосунок, має ознаки такого, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи.
Також Комітет дослідив порядок встановлення, сплати та повернення сервісного збору за користування платформою. Наразі товариство не надало належного пояснення механізму ціноутворення цього збору.
Читайте також
Комітет виявив, що за однакових умов скасування бронювання поїздки пасажиром (не з вини водія) товариство повернуло сервісний збір одному пасажиру, а іншому — ні. При цьому пасажирів не було поінформовано про критерії та умови повернення збору на момент сплати.

Рекомендації АМКУ

АМКУ підкреслює, що дії ТОВ «І-Тревелс» щодо встановлення сервісного збору без належного економічного обгрунтування та нечіткі умови його повернення можуть ущемляти інтереси споживачів і містять ознаки зловживання монопольним становищем на ринку.
Читайте також
Комітет надав компанії рекомендації щодо припинення зазначених дій протягом двох місяців. У разі невиконання цих рекомендацій, Комітет розпочне провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.