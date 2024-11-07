BlaBlaCar запускає продаж квитків на потяги в Іспанії — Finance.ua
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BlaBlaCar запускає продаж квитків на потяги в Іспанії

Фондовий ринок
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BlaBlaCar запускає продаж квитків на потяги в Іспанії
BlaBlaCar запускає продаж квитків на потяги в Іспанії
BlaBlaCar розпочала співпрацю з іспанськими залізничними компаніями Renfe та Iryo, чиї квитки відтепер будуть доступні на платформі BlaBlaCar в Іспанії.
Про це повідомила компанія finance.ua.
За словами Ніколя Брюсона, співзасновника та генерального директора BlaBlaCar: «Запуск продажу квитків на поїзди в Іспанії — лише перший крок довгострокового плану з інтеграції залізничних послуг на наших основних ринках».
Компанія планує також запустити продаж квитків в Польщі.
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Нагадаємо, BlaBlaCar започаткував свою мультимодальну стратегію у 2019 році. Окрім спільних поїздок для власників авто і пасажирів, компанія відкрила можливість автобусним перевізникам пропонувати автобусні квитки користувачам BlaBlaCar.
Відтоді BlaBlaCar пропонує квитки від понад 5 000 операторів автобусів по всій Європі та у Бразилії.
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Нагадаємо, Україна наразі є одним із найбільших ринків BlaBlaCar у Центральній та Східній Європі із 2.1 мільйонами активних користувачів, з яких 36% користувачів є пасажирами автобусів, а 64% — пасажирами карпулу.
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В Іспанії для залізничних пасажирів працюють 1 400 станцій, тоді як автомобільні поїздки з’єднують 115 000 пунктів зустрічі водіїв і пасажирів по всій країні.
Для порівняння: в Україні також близько 1400 залізничних станцій, а пунктів зустрічі для спільних поїздок на авто 94 441 (дані за 2023 рік).
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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