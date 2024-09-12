Іспанія заблокувала покупку Угорщиною виробника поїздів Talgo через Україну — Finance.ua

Іспанія заблокувала покупку Угорщиною виробника поїздів Talgo через Україну Вчора 13:13

Іспанія заблокувала покупку Угорщиною виробника поїздів Talgo через Україну

Іспанія наклала вето на купівлю угорською компанією Ganz-Mávag мадридського виробника поїздів Talgo за 619 млн євро.

Основна причина — побоювання, що дружній до росії уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може отримати доступ до технологій, які можуть бути корисними для України.

Мадрид вважає, що Talgo, що володіє передовими технологіями для автоматичної зміни ширини залізничних колій, може зіграти важливу роль у відновленні української інфраструктури та інтеграції її залізничної мережі з Європою. В Україні залізнична колія ширша за європейську, що ускладнює транспортування пасажирів і вантажів.

За словами компанії Talgo, що виробляє пасажирські поїзди, її система змінної колії «дає змогу поїзду змінювати ширину колії під час руху зі швидкістю близько 15 км/год і без необхідності зупинки».

Компанія Talgo була піонером у розробці технології зміни ширини колії і досі вважається лідером у цій галузі, попри те, що термін дії більшості її ключових патентів сплив, і інші виробники поїздів тепер мають у своєму розпорядженні аналогічні розробки.

Заборону Іспанії ухвалили на тлі близьких відносин Орбана з росією.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес неодноразово критикував Орбана як «пропутінського» лідера, заявляючи, що угорський прем’єр «намагається поставити Україну на коліна».

Угорська компанія вже оголосила про намір оскаржити рішення Іспанії в суді. Представники Ganz-Mávag спростували припущення, що їхній інтерес до Talgo пов’язаний із технологіями зміни колії, заявивши, що це рішення має політичний характер.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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