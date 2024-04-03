BlaBlaCar залучив €100 мільйонів інвестицій на розвиток — Finance.ua

BlaBlaCar залучив €100 мільйонів інвестицій на розвиток Сьогодні 18:20

BlaBlaCar залучив €100 мільйонів інвестицій на розвиток

BlaBlaCar залучив 100 мільйонів євро інвестицій, які спрямує на розвиток компанії. Компанія також повідомила про досягнення прибутковості протягом останніх 24 місяців.

Компанія планує розвивати мультимодальність платформи, що передбачає поєднання різних форматів спільних подорожей з розгалуженою карпулінговою мережею в усіх регіонах, де працює BlaBlaCar.

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Таку модель вже реалізували у Франції, коли у 2019 році придбали компанію Ouibus. Це дозволило розширити мережу автобусних перевезень BlaBlaCar на всю Західну Європу. Водночас у Східній Європі та Бразилії завдяки придбанню Busfor і розвитку власного маркетплейсу BlaBlaCar очолила процес переходу автобусних перевезень з офлайну в онлайн.

«Завдяки цим €100 млн інвестицій ми зможемо реалізувати амбітну стратегію зростання, включно з кількома угодами зі злиття та поглинання (M&A), над якими ми працюємо зараз. Додаткове фінансування дозволить нам розвивати нові проєкти, заохочувати інновації та вивчати можливості для нових придбань», — коментує Ніколя Брюссон, співзасновник і генеральний директор BlaBlaCar.

Показники у 2023 році та досягнення прибутковості

Ці інвестиції стали продовженням успішного 2023 року для компанії. 80 мільйонів пасажирів скористалися послугами BlaBlaCar у 2023 році. Це на 23% більше, ніж роком раніше. Особливо помітне зростання на ринках, що розвиваються, як-от Індія та Бразилія, де темпи зростання вимірюються тризначними числами. Завдяки цьому Бразилія стала провідною країною BlaBlaCar за рівнем активності в карпулінгу у 2023 році.

В Україні кількість зареєстрованих користувачів у 2023 році склала майже 11 мільйонів. Це найвищий показник серед країн Центральної та Східної Європи. Для порівняння у Польщі близько 6 млн зареєстрованих користувачів, в Румунії - 1,5 млн.

Прибуток BlaBlaCar склав €253 млн, що на 29% більше, ніж у попередньому році. Уперше за 24 місяці компанія стала прибутковою і завершила 2023 рік з позитивним показником EBITDA, що стало початком нового етапу зростання.

Довідка Finance.ua:

BlaBlaCar — провідний світовий додаток для спільних поїздок, який дозволяє 27 мільйонам активних користувачів щороку знаходити спільні поїздки у 21 країні.

Технології BlaBlaCar допомагають водіям з вільними місцями та пасажирам, які прямують у тому ж напрямку, розділяти витрати на поїздку.

У 2023 році водії на авто заощадили 513 мільйонів євро, а всі сервіси BlaBlaCar допомогли уникнути 2 млн тонн викидів CO2.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

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