BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в росії — Finance.ua

BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в росії

BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в росії

Французький сервіс для поїздок BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в росії.

Про це пише Forbes з посиланням на представників компанії.

Зазначається, що компанія адаптувала свою платформу для водіїв-волонтерів та біженців.

«BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в росії через війну і санкції ЄС. Компанія більше не буде інвестувати в росію та розвивати її ринок. російський сервіс BlaBlaCar був неприбутковим. Щоб захистити понад 100 російських співробітників, BlaBlaCar залишить платформу в поточному вигляді, але ізолює свою російську діяльність від решти компанії», — ідеться в повідомленні.

Водночас для 85 співробітників з України BlaBlaCar пропонує фінансову, матеріально-технічну та психологічну підтримку, а також допомагає їм переїхати в безпечніші місця.

«Також компанія адаптувала свою карпулінгову платформу для водіїв-волонтерів та біженців. В Україні, Польщі, Румунії та Угорщині водії можуть пропонувати безкоштовні поїздки на BlaBlaCar і брати стільки пасажирів, скільки зможуть. Користувачі BlaBlaCar уже допомогли 80 тис. українцям дістатися до більш безпечного місця», — пише Forbes.

У Західній Європі автобуси BlaBlaCar, що сполучають найбільші міста в девʼятьох країнах, безкоштовні для українських біженців.

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