BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в росії — Finance.ua

«BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в росії через війну і санкції ЄС. Компанія більше не буде інвестувати в росію та розвивати її ринок. російський сервіс BlaBlaCar був неприбутковим. Щоб захистити понад 100 російських співробітників, BlaBlaCar залишить платформу в поточному вигляді, але ізолює свою російську діяльність від решти компанії», — ідеться в повідомленні.
Водночас для 85 співробітників з України BlaBlaCar пропонує фінансову, матеріально-технічну та психологічну підтримку, а також допомагає їм переїхати в безпечніші місця.
«Також компанія адаптувала свою карпулінгову платформу для водіїв-волонтерів та біженців. В Україні, Польщі, Румунії та Угорщині водії можуть пропонувати безкоштовні поїздки на BlaBlaCar і брати стільки пасажирів, скільки зможуть. Користувачі BlaBlaCar уже допомогли 80 тис. українцям дістатися до більш безпечного місця», — пише Forbes.
У Західній Європі автобуси BlaBlaCar, що сполучають найбільші міста в девʼятьох країнах, безкоштовні для українських біженців.