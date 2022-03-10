BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в росії — Finance.ua

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BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в росії

10.03.2022, 18:45Фондовий ринок
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BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в росіїBlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в росії
Французький сервіс для поїздок BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в росії.
Про це пише Forbes з посиланням на представників компанії.
Зазначається, що компанія адаптувала свою платформу для водіїв-волонтерів та біженців.
«BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в росії через війну і санкції ЄС. Компанія більше не буде інвестувати в росію та розвивати її ринок. російський сервіс BlaBlaCar був неприбутковим. Щоб захистити понад 100 російських співробітників, BlaBlaCar залишить платформу в поточному вигляді, але ізолює свою російську діяльність від решти компанії», — ідеться в повідомленні.
Водночас для 85 співробітників з України BlaBlaCar пропонує фінансову, матеріально-технічну та психологічну підтримку, а також допомагає їм переїхати в безпечніші місця.
«Також компанія адаптувала свою карпулінгову платформу для водіїв-волонтерів та біженців. В Україні, Польщі, Румунії та Угорщині водії можуть пропонувати безкоштовні поїздки на BlaBlaCar і брати стільки пасажирів, скільки зможуть. Користувачі BlaBlaCar уже допомогли 80 тис. українцям дістатися до більш безпечного місця», — пише Forbes.
У Західній Європі автобуси BlaBlaCar, що сполучають найбільші міста в девʼятьох країнах, безкоштовні для українських біженців.
За матеріалами: Українська правда
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