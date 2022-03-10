З росії пішли близько 100 американських компаній-гігантів - Маркарова — Finance.ua

З росії пішли близько 100 американських компаній-гігантів - Маркарова

Як пише посол України в США, Оксана Маркарова, що за 2 тижні з російського ринку вийшло близько 100 американських компаній-гігантів, які демонструють справжнє моральне лідерство.

Рішення щодо повного припинення подальших інвестицій, закриття чи виходу з російського ринку ухвалили такі гіганти як: Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks та багато інших.

«Кожне рішення компаній покинути ринок країни-терориста, яка розв’язала загарбницьку війну і здійснює воєнні злочини в Україні щодня — є перемогою принципів і переконань над жадібністю. дякуємо цим компаніям за вибір сторони добра, за небажання заплямувати свою репутацію кровю невинних українців, за підтримку України», — зазначила вона.

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