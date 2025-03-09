США відхилили ініціативу Канади щодо «тіньового флоту» росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США відхилили ініціативу Канади щодо «тіньового флоту» росії

Світ
42
США відхилили ініціативу Канади щодо «тіньового флоту» росії
США відхилили ініціативу Канади щодо «тіньового флоту» росії
США відхилили пропозицію Канади у «Групі семи» про створення робочої групи, яка б займалася протидією «тіньовому флоту» росії.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.
Канада, яка цього року головує у G7, наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ країн «Групи семи» у Шарлевуа, Квебек.
Читайте також
За даними джерел, на переговорах щодо спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні позиції щодо Китаю, водночас пом’якшуючи вимоги до росії.

Опір новим ініціативам

Також США, окрім накладення вето на пропозицію Канади створити робочу групу для моніторингу порушень санкцій, наполягали на вилученні слова «санкції» з проєкту заяви G7, а також формулювання про «здатність росії підтримувати війну» в Україні, замінивши його на «отримувати прибутки».
Співрозмовники агентства додали, що Вашингтон також виступає проти зусиль зі створення морської обсерваторії для відстеження змін кордонів. Це ключове питання в морських конфліктах у всьому світі, зокрема і в Південно-Китайському морі.
Читайте також
Американські дипломати поінформували своїх колег, що цей крок пов’язаний з переоцінкою Вашингтоном своєї позиції в багатосторонніх організаціях, що робить неспроможним приєднатися до будь-яких нових ініціатив, розповіли джерела.
Зазначається, що комюніке G7 не є остаточним, доки не буде опубліковане на основі консенсусу, а переговори все ще можуть призвести до значних змін до або під час саміту.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems