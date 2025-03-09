США відхилили ініціативу Канади щодо «тіньового флоту» росії — Finance.ua

США відхилили ініціативу Канади щодо «тіньового флоту» росії Сьогодні 12:24 — Світ

США відхилили ініціативу Канади щодо «тіньового флоту» росії

США відхилили пропозицію Канади у «Групі семи» про створення робочої групи, яка б займалася протидією «тіньовому флоту» росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Канада, яка цього року головує у G7, наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ країн «Групи семи» у Шарлевуа, Квебек.

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За даними джерел, на переговорах щодо спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні позиції щодо Китаю, водночас пом’якшуючи вимоги до росії.

Опір новим ініціативам

Також США, окрім накладення вето на пропозицію Канади створити робочу групу для моніторингу порушень санкцій, наполягали на вилученні слова «санкції» з проєкту заяви G7, а також формулювання про «здатність росії підтримувати війну» в Україні, замінивши його на «отримувати прибутки».

Співрозмовники агентства додали, що Вашингтон також виступає проти зусиль зі створення морської обсерваторії для відстеження змін кордонів. Це ключове питання в морських конфліктах у всьому світі, зокрема і в Південно-Китайському морі.

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Американські дипломати поінформували своїх колег, що цей крок пов’язаний з переоцінкою Вашингтоном своєї позиції в багатосторонніх організаціях, що робить неспроможним приєднатися до будь-яких нових ініціатив, розповіли джерела.

Зазначається, що комюніке G7 не є остаточним, доки не буде опубліковане на основі консенсусу, а переговори все ще можуть призвести до значних змін до або під час саміту.

Укрінформ За матеріалами:

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