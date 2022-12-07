США та Британія погодили збільшення імпорту американського скрапленого газу — Finance.ua
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США та Британія погодили збільшення імпорту американського скрапленого газу

Енергетика
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США та Британія погодили збільшення імпорту американського скрапленого газу
США та Британія погодили збільшення імпорту американського скрапленого газу
Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак погодили угоду про збільшення експорту скрапленого природного газу зі США до Великої Британії.
Про це повідомляє The Guardian.
Сунак і Байден оголосили про партнерство з енергетичної безпеки та доступності й створили спільну групу дій на чолі з представниками Вестмінстера та Білого дому з метою зменшення глобальної залежності від російських енергоносіїв.
Відповідно до угоди, США мають на меті більш ніж подвоїти кількість скрапленого природного газу (СПГ), експортованого до Британії, протягом 2023 року порівняно з 2021.
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Також країни мають намір співпрацювати над прискоренням екологічних ініціатив, таких як декарбонізація аерокосмічної промисловості, розвиток ринку електромобілів і розробка енергоефективних приладів. Та планують продовжувати співпрацю над ядерними, водневими та вуглецевими проєктами.
Британія не залежала від великих обсягів російського газу до вторгнення в Україну, але постраждала від стрімкого зростання цін, оскільки країни Європи змагалися за інші поставки, поспішаючи заповнити сховища.
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«Разом Сполучене Королівство і США забезпечать глобальну ціну на енергоносії, а безпека наших національних поставок більше ніколи не зможе маніпулювати примхами режиму, що зазнає невдачі», — зазначив Сунак.
Цього року Британія виявилася ключовим шлюзом для імпорту та реекспорту СПГ до Європи. Однак відсутність газових сховищ означає, що цієї зими він усе ще може зіткнутися з обмеженим енергопостачанням.
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Уряд країни заявив, що в рамках газової угоди США прагнуть експортувати принаймні 9-10 млрд кубометрів СПГ протягом наступного року через термінали Великобританії.
За даними служби відстеження суден ICIS LNG Edge, Велика Британія імпортувала 3,9 млрд кубометрів СПГ зі США в 2021 році, що становить 26% від загального імпорту СПГ у Великобританії.
За 12 місяців до жовтня 2022 року Великобританія імпортувала 9,7 млрд кубометрів американського СПГ — 42% від загального обсягу імпорту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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