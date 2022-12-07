У росії вигадали три варіанти відповіді на стелю цін на нафту — ЗМІ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У росії вигадали три варіанти відповіді на стелю цін на нафту — ЗМІ

Енергетика
111
Влада росії розглядає три варіанти механізму у відповідь на введення країнами G7 і Євросоюзом стелі цін на імпорт російської нафти, проект указу президента рф обговорюється його адміністрацією з урядом. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела в кабміні рф, передає УНН.
Перший варіант — повна заборона на продаж нафти державам, які підтримали обмеження, у тому числі якщо вони купують сировину в росії не безпосередньо, а через країни-посередники або навіть їх ланцюжок. Наприклад, постачання блокуватиметься, якщо формально нафту купуватиме нейтральна країна, але її кінцевим одержувачем стане член G7.
Читайте також
Другий варіант — заборона експорту за контрактами, куди включена умова стелі цін, незалежно від того, яка країна виступає одержувачем.
Третій — запровадження так званої індикативної ціни, тобто визначення максимального дисконту російської нафти Urals щодо еталонного сорту Brent, зі збільшенням дисконту продаж буде заборонено.
За словами одного з джерел, наразі жоден з цих варіантів не був схвалений, можливі інші альтернативи або їх комбінація. 6 грудня питання мало обговорюватися на нараді в президента рф, зокрема, з участю нафтових підприємств. Альтернатива з фіксацією дисконту, за словами іншого джерела, найменш ймовірна із трьох варіантів.
Раніше кремль оголошував про відмову від обмеження ціни на російську нафту, запроваджене західними країнами.

Довідка Finance.ua:

  • 5 грудня набуло чинності ембарго ЄС на експорт російської нафти по морю та стеля цін на неї;
  • стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надаватимуть послуги, пов’язані з російською танкерною нафтою, лише в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонено закупівлю російських нафтопродуктів;
  • коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні наголосив, що це слабка позиція.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.