У росії вигадали три варіанти відповіді на стелю цін на нафту — ЗМІ — Finance.ua

У росії вигадали три варіанти відповіді на стелю цін на нафту — ЗМІ Сьогодні 12:46 — Енергетика

Влада росії розглядає три варіанти механізму у відповідь на введення країнами G7 і Євросоюзом стелі цін на імпорт російської нафти, проект указу президента рф обговорюється його адміністрацією з урядом. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела в кабміні рф, передає УНН.

Перший варіант — повна заборона на продаж нафти державам, які підтримали обмеження, у тому числі якщо вони купують сировину в росії не безпосередньо, а через країни-посередники або навіть їх ланцюжок. Наприклад, постачання блокуватиметься, якщо формально нафту купуватиме нейтральна країна, але її кінцевим одержувачем стане член G7.

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Другий варіант — заборона експорту за контрактами, куди включена умова стелі цін, незалежно від того, яка країна виступає одержувачем.

Третій — запровадження так званої індикативної ціни, тобто визначення максимального дисконту російської нафти Urals щодо еталонного сорту Brent, зі збільшенням дисконту продаж буде заборонено.

За словами одного з джерел, наразі жоден з цих варіантів не був схвалений, можливі інші альтернативи або їх комбінація. 6 грудня питання мало обговорюватися на нараді в президента рф, зокрема, з участю нафтових підприємств. Альтернатива з фіксацією дисконту, за словами іншого джерела, найменш ймовірна із трьох варіантів.

Раніше кремль оголошував про відмову від обмеження ціни на російську нафту, запроваджене західними країнами.

Довідка Finance.ua:

5 грудня набуло чинності ембарго ЄС на експорт російської нафти по морю та стеля цін на неї;

стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надаватимуть послуги, пов’язані з російською танкерною нафтою, лише в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонено закупівлю російських нафтопродуктів;



коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні наголосив, що це слабка позиція.



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