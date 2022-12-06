Ембарго у дії: Туреччина закрила протоки для частини танкерів із російською нафтою — Finance.ua

Ембарго у дії: Туреччина закрила протоки для частини танкерів із російською нафтою Сьогодні 19:35 — Енергетика

Ембарго у дії: Туреччина закрила протоки для частини танкерів із російською нафтою

Після набуття чинності ембарго на російську нафту біля берегів Туреччини утворилася пробка з нафтових танкерів.

Як повідомляє Financial Times , Туреччина вимагає від суден з нафтою доказів повного страхового покриття для проходу через протоки Босфор та Дарданелли.

Як йдеться в матеріалі, зараз біля проток з обох боків утворився затор щонайменше з 19 нафтових танкерів. Одне з суден чекає на прохід уже шостий день.

Нагадаємо, з 1 грудня 2022 року Туреччина вимагає від вантажовідправників нафти страховку для проходу через Босфор та Дарданелли. Нові правила пов’язані з дотриманням санкцій ЄС та Великобританії проти росії, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася. Іншими совами, Туреччина закрила протоки для незастрахованих танкерів з російською нафтою.

Довідка Finance.ua:

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з росії, на рівні 60 доларів США за барель ;



; 5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти росії набули чинності;



стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надаватимуть послуги, пов’язані з російською танкерною нафтою, лише в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонено закупівлю російських нафтопродуктів;



коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні наголосив, що це слабка позиція.



УНІАН За матеріалами:

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