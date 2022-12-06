Рубль "пішов на дно" після введення максимуму цін на російську нафту — Finance.ua
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Рубль "пішов на дно" після введення максимуму цін на російську нафту

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Рубль "пішов на дно" після введення максимуму цін на російську нафту
Рубль "пішов на дно" після введення максимуму цін на російську нафту
Курс рубля на московській біржі в понеділок, 5 грудня, полетів вниз на тлі санкцій Євросоюзу на російську нафту. До кінця року очікується, що російська валюта обвалиться ще більше.
За даними видання moscow Times, до закриття торгів євро до рубля піднявся на 2% і перетнув позначку в 66 рублів, що є найвищим рівнем з 6 липня. При цьому долар підріс трохи менше — лише на 0,5% й досяг позначки в 62 рубля, що є двомісячним рекордом.
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Аналітик ФГ «Фінам» Андрій Маслов вважає, що падіння рубля пов’язане зі встановленням стелі цін на російську нафту.
Очікується, що рубль до кінця року впаде ще більше після погашення зовнішнього боргу через сезонне пожвавлення імпорту. Таким чином, долар до рубля може зафіксуватися на позначці 64-66 рублів.

Довідка Finance.ua:

  • 5 грудня вступили в силу санкції ЄС проти російської нафти. Тепер 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія працюватимуть з нафтою з рф, якщо її закупили не вище граничної ціни;
  • через два місяці вступає в силу заборона на закупівлю нафтопродуктів з росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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