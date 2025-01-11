США продовжили програму захисту для українських біженців — Finance.ua

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США продовжили програму захисту для українських біженців

Світ
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США продовжили програму захисту для українських біженців
США продовжили програму захисту для українських біженців
США продовжили тимчасовий захищений статус (TPS) для українців ще на 18 місяців — до вересня 2026 року.
Про це повідомляє Міністерство внутрішньої безпеки США.

Кого це стосується

Таке рішення дозволяє громадянам України, які прибули не пізніше за 16 серпня 2023 року, зберегти дозвіл на тимчасове проживання та працевлаштування після проходження перевірки. Мова про 103 700 людей.
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У відомстві додали, що не всі перереєстровані українці можуть отримати новий документ про дозвіл на працевлаштування до закінчення терміну дії попереднього.
Тому міністерство автоматично продовжує термін дії попереднього дозволу на 12 місяців.
Аналогічне рішення міністерство ухвалило також для 600 тисяч венесуельців, 232 тисяч іммігрантів із Сальвадору та близько 1 900 суданців.
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Як пише NYT, новообраний президент Дональд Трамп раніше обіцяв припинити програму, принаймні для деяких країн.
Під час свого першого терміну Трамп позбавив статусу близько 400 тисяч людей із Сальвадору та інших країн, стверджуючи, що умови там змінилися і захист більше не є виправданим.
Цей крок оскаржили в суді й він не набув чинності, але очікується, що республіканець повторить спробу під час другого терміну в межах обіцянки проводити масові депортації.
За матеріалами:
theБабель
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