США показують Україні майстер-клас з захисту свого внутрішнього ринку, — експерт Сьогодні 17:37

США вводять мита стосовно певних груп товарів з Китаю, які імпортуються на американський ринок, це робиться для підтримки внутрішнього виробництва, а розмір мит фактично є блокуючим, тобто ці товари стає невигідно імпортувати з Китаю до США.

Читайте також росія та Китай зміцнюватимуть контакти по лінії банків — росЗМІ

Тобто США почали застосовувати заходи для зупинки імпорту промислових товарів з Китаю у стратегічні галузі. Те саме має зробити й уряд України відносно тих китайських товарів, аналоги яких виробляються в Україні.

Таку думку висловив економіст Олексій Кущ, коментуючи рішення президента Джо Байдена щодо різкого підвищення мит на низку китайської продукції.

«США фактично заблокували імпорт китайської промпродукції на $18 млрд. Це, переважно, товари у стратегічних галузях, наприклад, певна продукція зі сталі та алюмінію, напівпровідники, сонячні батареї та електромобілі. В Білому домі заявили, що мета підняття мит — це „неприйнятні ризики“, які створюють китайці для економічної безпеки США», — зазначив економіст.

За його словами, йдеться про те, що китайські товари «просто знищують» місцевих виробників.

Читайте також США вводить додаткові санкції щодо 37 китайських компаній

«Тому адміністрація Байдена обмежує наплив продукції з КНР, аби збільшити власне, американське виробництво промислових товарів у критичних галузях. Про подібні плани говорила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тому можна говорити, що мацже всі успішні країни зараз переходить до захисту внутрішнього ринку та національних товаровиробників. Зараз ринки України є відкритими для китайських дешевих товарів, особливо у стратегічних галузях. Наприклад, це стосується сталевих труб, імпорт яких з Китаю в Україну кратно збільшився. Їх масово закуповують державні українські компанії», — підкреслив Олексій Кущ.

Економіст зауважив, що це призводить до зниження завантаження українських підприємств.

«Є ризики того, що імпортні китайські труби нанесуть шкоду нашим промисловим заводам, які дають роботу десяткам тисяч людей та сплачують мільярди гривень податків. Уряд не має цього допустити, тому повинен також обмежувати імпорт з Китаю у стратегічних галузях за допомогою імпортних мит та інших заходів», — констатував економіст.

Читайте також США обігнали Китай як головного торговельного партнера Німеччини

Наразі Китай активно допомагає росії збільшувати оборонне виробництво за рахунок поставок верстатів, мікроелектроніки, БПЛА, технологій крилатих ракет. У 2023 році 90% російського імпорту мікроелектроніки припадало на Китай, який рф використовувала для виробництва ракет, танків і літаків.

Китай надав росії двигуни для дронів і турбореактивні двигуни для крилатих ракет, китайські та російські підприємства працюють над спільним виробництвом дронів у росії.

Також китайські компанії постачають рф нітроцелюлозу для виробництва палива для зброї, допомагаючи агресору швидко розширювати потужності з виробництва боєприпасів, таких як артилерійські снаряди.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.