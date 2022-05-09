США оголосили нові санкції проти рф — Finance.ua

США оголосили нові санкції проти рф

Вчора 11:00 — Світ

США оголосили нові санкції проти рф

Сполучені Штати 8 травня оголосили новий пакет санкцій проти росії через її війну в Україні. Вони стосуються найбільших російських телеканалів, надання фінансових послуг, а також обмежень на використання російської нафти.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Санкції стосуватимуться трьох найбільших російських пропагандистських телеканалів, пов’язаних із кремлем: Первого канала, россия-1 і НТВ. США забороняє розміщення реклами й надання обладнання каналам. Зазначається, що вони були найбільшими одержувачами іноземного доходу.

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Також США обмежує доступ росії до американських фінансових послуг (бухгалтерського обліку, корпоративних і трастових послуг). Вони, стверджує Вашингтон, відіграють ключову роль для збагачення російських компаній і еліт.

Сполучені Штати також підтверджують намір країн Великої сімки поступово відмовитися або заборонити імпорт російської нафти, а ще зобов’язуються забезпечити стабільність глобального ринку енергоносіїв.

Вашингтон запроваджує додаткові обмеження щодо промисловості росії — деревообробної, виробництва двигунів, бойлерів, вентиляторів, бульдозерів та низки інших промислових комерційних товарів.

Санкції США стосуються російської компанії Промтехнология, яка виробляє стрілецьку зброю, семи транспортних та однієї судохідної компанії. Крім того, Штати призупиняють дозволи на експорт низки ядерних матеріалів до росії.

Також Вашингтон запроваджує візові обмеження щодо близько 2600 російських і білоруських посадовців та військових діячів обох країн, причетних до злочинів в Україні, а також запроваджує санкції проти восьми керівників російського Сбербанка, 27 керівників Газпромбанка, московського промислового банку й 10 його дочірніх структур.

«путіну не вдалося досягти початкової військової мети й заволодіти Україною, але йому вдалося перетворити росію на глобального вигнанця. Сьогодні США, Європейський Союз і Велика сімка зобов’язалися збільшити ціну [війни рф в Україні], ухваливши подальші спільні дії, що узгоджуються з відповідними юридичними повноваженнями та процесами», — зазначили в Білому домі.

Там наголосили, що безпрецедентні санкції вже завдають величезної шкоди російській економіці, а експортний контроль задушив доступ росії до критично важливих технологій і ланцюжків поставок, необхідних для підтримки її військових амбіцій.

«Війна путіна знищить економічні досягнення росії за останні 15 років», — наголосили у Білому домі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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