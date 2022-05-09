Британія оголосила нові санкції проти росії та білорусі на £1,7 млрд — Finance.ua

Британія оголосила нові санкції проти росії та білорусі на £1,7 млрд
Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти росії та білорусі на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, який стосується торгівлі.
Про це повідомляється на сайті уряду Британії
Як зазначають у британському уряді, цей пакет санкцій «має на меті ще більше послабити військову машину путіна».
«Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які цілком чи частково підпали під імпортно-експортні санкції після початку незаконного вторгнення росії в Україну, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів», — сказано у повідомленні уряду.
Нові імпортні мита охоплюватимуть товари на суму 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи платину і паладій, «щоб завадити путіну фінансувати свої військові зусилля».
Це пов’язано з тим, що росія є однією з провідних країн-виробників платини і паладію, експорт яких залежить від Британії.
Крім того, країна заборонить експорт до росії деяких хімікатів, пластику, гуми і техніки загальною вартістю 250 млн фунтів.
Довідка Finance.ua:
страхування може стати наступною фінансовою зброєю, яку використає Євросоюз проти країни-терориста. Офіційні особи євроблоку запропонували заборонити страхування суден, які перевозять російську нафту. Цей крок спрямований на блокування доступу рф до світових ринків;
раніше Велика Британія запровадила санкції проти міжнародної гірничо-металургійної корпорації Evraz, що належить російським власникам;
повне ембарго на російську нафту, як очікується, буде запроваджено Європейським Союзом за 9 місяців.