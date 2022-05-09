Британія оголосила нові санкції проти росії та білорусі на £1,7 млрд — Finance.ua
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Британія оголосила нові санкції проти росії та білорусі на £1,7 млрд

Вчора 10:30Фондовий ринок
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Британія оголосила нові санкції проти росії та білорусі на £1,7 млрдБританія оголосила нові санкції проти росії та білорусі на £1,7 млрд
Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти росії та білорусі на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, який стосується торгівлі.
Про це повідомляється на сайті уряду Британії
Як зазначають у британському уряді, цей пакет санкцій «має на меті ще більше послабити військову машину путіна».
«Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які цілком чи частково підпали під імпортно-експортні санкції після початку незаконного вторгнення росії в Україну, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів», — сказано у повідомленні уряду.
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Вказується, що мито буде підвищено на 35%.
Нові імпортні мита охоплюватимуть товари на суму 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи платину і паладій, «щоб завадити путіну фінансувати свої військові зусилля».
Це пов’язано з тим, що росія є однією з провідних країн-виробників платини і паладію, експорт яких залежить від Британії.
Крім того, країна заборонить експорт до росії деяких хімікатів, пластику, гуми і техніки загальною вартістю 250 млн фунтів.

Довідка Finance.ua:

  • страхування може стати наступною фінансовою зброєю, яку використає Євросоюз проти країни-терориста. Офіційні особи євроблоку запропонували заборонити страхування суден, які перевозять російську нафту. Цей крок спрямований на блокування доступу рф до світових ринків;
  • раніше Велика Британія запровадила санкції проти міжнародної гірничо-металургійної корпорації Evraz, що належить російським власникам;
  • повне ембарго на російську нафту, як очікується, буде запроваджено Європейським Союзом за 9 місяців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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