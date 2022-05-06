Британія ввела санкції проти найбільшого виробника сталі в рф, співвласником якого є Абрамович — Finance.ua

Як зазначається, Evraz plc виробляє 28% всіх залізничних коліс і 97% залізничних колій в росії. Це має життєво важливе значення, оскільки росія використовує залізницю для переміщення ключових військових поставок і військ на лінію фронту в Україні, зауважив британський уряд у заяві.
«Поряд з існуючими заходами, ця дія ще більше буде стримувати компанії, що працюють у стратегічних секторах росії. Сьогоднішнє заморожування активів означає, що жоден громадянин або компанія Великої Британії не можуть вести з ними бізнес... Ці санкції ще більше підірвуть фінансові резерви путіна та економіку та підтримають подальший опір України», — йдеться у заяві.