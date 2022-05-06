Британія ввела санкції проти найбільшого виробника сталі в рф, співвласником якого є Абрамович — Finance.ua

Британія ввела санкції проти найбільшого виробника сталі в рф, співвласником якого є Абрамович

Вчора 12:40 — Фондовий ринок

Британія ввела санкції проти найбільшого виробника сталі в рф, співвласником якого є Абрамович

Велика Британія запровадила санкції проти міжнародної гірничо-металургійної корпорації Evraz, що належить російським власникам.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду

«Уряд Великої Британії оголосив про введення санкцій проти Evraz plc. Металургійна і гірничовидобувна компанія працює в галузях, що мають стратегічне значення для уряду росії», — йдеться у заяві.

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Як зазначається, Evraz plc виробляє 28% всіх залізничних коліс і 97% залізничних колій в росії. Це має життєво важливе значення, оскільки росія використовує залізницю для переміщення ключових військових поставок і військ на лінію фронту в Україні, зауважив британський уряд у заяві.

«Поряд з існуючими заходами, ця дія ще більше буде стримувати компанії, що працюють у стратегічних секторах росії. Сьогоднішнє заморожування активів означає, що жоден громадянин або компанія Великої Британії не можуть вести з ними бізнес... Ці санкції ще більше підірвуть фінансові резерви путіна та економіку та підтримають подальший опір України», — йдеться у заяві.

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Співвласником Evraz є Роман Абрамович.

Наголошується, що після вторгнення росії в Україну Британія наклала санкції на понад 1000 осіб і понад 100 компаній.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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