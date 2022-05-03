Дно вже пробито: в НБУ підбили перші підсумки санкцій проти росії — Finance.ua

Після повномасштабного військового вторгнення росії на територію України, санкції, введені щодо країни-окупанта серйозно вдарили по банківській системі рф.
Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко написав у колонці для НВ Бізнес.
«Національний банк звертається до міжнародних фінансових установ і пояснює, чому продовжувати роботу з росією сьогодні неможливо. Ця робота є складною і емоційною. Але ми отримали вже багато хороших новин з міжнародного економічного фронту. Це результат спільної роботи як установ, так і окремих економістів», — зазначив Шевченко.
Голова НБУ перелічив найважливіші з них:
ключові російські банки відключили від SWIFT;
активи Центробанку росії заморожені;
Visa і MasterCard залишили ринок росії;
США і Європейський Союз припинили постачання готівкової валюти на територію країни-агресора;
Рада директорів ЄБРР абсолютною більшістю погодила ініціацію процедури позбавлення доступу росії та білорусі до всіх ресурсів банку;
Група Світового банку ухвалила рішення щодо припинення всіх програм у росії та білорусі;
найбільші торгово-інформаційні платформи Refinitiv і Bloomberg LP призупинили надання послуг всім клієнтам, що працюють на території росії;
провідні учасники світового страхового ринку (страховики Allianz, Swiss Re, Zurich, Hannover Ret, Generali, брокери Aon, Marsg, Willis Towers Watson) оголосили про припинення бізнесу в росії.
Шевченко також зазначив, що введених санкцій проти рф недостатньо для негайного припинення війни проти України.
«Санкції проти росії носять рішучий і безпрецедентний характер, та їх все ще недостатньо для того, щоб змусити режим агресора швидко відмовитися від планів продовжувати війну», — зазначив Шевченко.