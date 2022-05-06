Повне ембарго ЄС на російську нафту очікується за 9 місяців - єврокомісар — Finance.ua

Повне ембарго ЄС на російську нафту очікується за 9 місяців - єврокомісар

Вчора 18:22 — Енергетика

Повне ембарго ЄС на російську нафту очікується за 9 місяців - єврокомісар

Повне ембарго на російську нафту, як очікується, буде запроваджено Європейським Союзом за 9 місяців.

Про це повідомив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні в інтерв’ю Il Messaggero.

«Я думаю, що ми знайдемо спільний курс, щоб поступово досягти цього протягом наступних кількох місяців. Ми не повинні приховувати, що це рішення вплине на нашу економіку, але вплив на російську економіку буде набагато більшим», — сказав Джентілоні.

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«Наша пропозиція — домогтися ембарго, залежно від видів нафтопродуктів, протягом 9 місяців. Виконання цього в коротші терміни може мати наслідки для світових цін на нафту, що парадоксально суперечать нашим цілям», — зазначив єврокомісар.

На запитання, чи справді санкції впливають на москву, Джентілоні зазначив, що «той, хто каже інакше, помиляється».

«Центральний банк росії оцінив цьогорічну рецесію в 9%. Наша економіка, безумовно, теж уповільниться», — зазначив єврокомісар.

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