Повне ембарго ЄС на російську нафту очікується за 9 місяців - єврокомісар — Finance.ua

Повне ембарго ЄС на російську нафту очікується за 9 місяців - єврокомісар
Повне ембарго на російську нафту, як очікується, буде запроваджено Європейським Союзом за 9 місяців.
Про це повідомив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні в інтерв’ю Il Messaggero.
«Я думаю, що ми знайдемо спільний курс, щоб поступово досягти цього протягом наступних кількох місяців. Ми не повинні приховувати, що це рішення вплине на нашу економіку, але вплив на російську економіку буде набагато більшим», — сказав Джентілоні.
«Наша пропозиція — домогтися ембарго, залежно від видів нафтопродуктів, протягом 9 місяців. Виконання цього в коротші терміни може мати наслідки для світових цін на нафту, що парадоксально суперечать нашим цілям», — зазначив єврокомісар.
На запитання, чи справді санкції впливають на москву, Джентілоні зазначив, що «той, хто каже інакше, помиляється».
«Центральний банк росії оцінив цьогорічну рецесію в 9%. Наша економіка, безумовно, теж уповільниться», — зазначив єврокомісар.