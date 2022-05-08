Євросоюз у новому пакеті санкцій хоче заборонити страхування суден, які перевозять російську нафту – WSJ — Finance.ua

Євросоюз у новому пакеті санкцій хоче заборонити страхування суден, які перевозять російську нафту – WSJ

Вчора 19:46 — Фондовий ринок

Страхування може стати наступною фінансовою зброєю, яку використає Євросоюз проти країни-терориста. Офіційні особи євроблоку запропонували заборонити страхування суден, які перевозять російську нафту. Цей крок спрямований на блокування доступу рф до світових ринків.

«По суті, це буде дуже серйозною перешкодою для експорту російської нафти», — заявив Ларс Барстад, виконавчий директор компанії Frontline, яка володіє одним із найбільших у світі танкерних флотів. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), доходи від нафти та газу склали 45% федерального бюджету росії у 2021 році. російська нафта продовжує поставлятися в Європу та інші країни, хоч і зі зростаючими труднощами, відколи рф вторглася в Україну.

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Пропозиція щодо страхування була предметом жорстких переговорів між державами-членами ЄС. Проте Греція, Кіпр та Мальта, великі судноплавні країни, висловили стурбованість. У ряду грецьких судновласників є контракти з великими нафтовими компаніями, такими як Chevron та Shell, на постачання російської нафти клієнтам у Китаї та Індії.

Задовольняючи їх побоювання, Єврокомісія запропонувала продовжити період, до якого обмеження набуде чинності, з одного місяця до трьох місяців. Дипломати кажуть, що Брюссель і великі члени блоку, такі як Німеччина, також пообіцяли використовувати обговорення в G7 для отримання зобов’язань від таких країн, як Японія, Канада та США, щоб не підривати позиції грецьких, кіпрських та мальтійських судноплавних компаній.

У 2022-му Німеччина головує у G7. За словами дипломатів, цього може бути достатньо, щоб домогтися підтримки заборони страхування.

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Судновласники та трейдери оформляють страхові поліси для захисту від величезних потенційних витрат, пов’язаних із пошкодженням танкерів, розливами нафти та іншими небезпеками.

Міжнародна група P&I Clubs, до якої входять клуби-члени з Великої Британії, Норвегії та інших країн, забезпечує страхування приблизно 95% тоннажу світового танкерного флоту. «Клуби завжди дотримуватимуться заборони на надання страхування та перестрахування, будь то в контексті росії, Ірану або інших країн, на які накладені торгові, фінансові та інші обмеження», — заявив виконавчий директор Нік Шоу.

Він зазначив, що судновласникам доведеться шукати способи страхування відповідальності перед третіми особами у інших місцях, де діють такі заборони.

Якщо P&I Clubs не надасть страховки, «найбільшою перешкодою для власника першокласного танкера може стати довіра та надійність страховки», купленої в іншому місці, сказав Майк Солтхаус, глобальний директор North of England Protecting and Indemnity Association.

Компанія «роснефть» у останні тижні щосили намагалася знайти покупців величезних обсягів сирої нафти. Санкції щодо торгівлі з компанією, які мають набути чинності 15 травня, підштовхують деяких великих трейдерів до відмови від експорту російської нафти. Флагманський сорт нафти марки Urals в рф продається з великими знижками.

Санкції щодо страхування додадуть ще одну перешкоду для російських виробників, які прагнуть задовольнити іноземний попит на свою нафту. За словами Барстада, санкції ще більше підштовхнуть російське «чорне золото» до тіньового ринку, якому сприяють менш відомі трейдери та судновласники, які бажають працювати без страховки.

Для росії доставка незастрахованої нафти може бути складнішою, ніж у випадку з Іраном. Судна, які виходять із портів країни в Балтійському морі, проходять поблизу узбережжя Данії на шляху до Північного моря. За словами аналітиків і судновласників, влада північноєвропейської країни може не захотіти дозволяти таким судам проходити поблизу свого узбережжя.

Компанії з росії не зможуть продати всю нафту, яку вони наразі видобувають, сказав Х’юго Де Ступ, виконавчий директор Euronav NV, ще одного власника танкерів.

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