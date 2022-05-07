Через санкції бракує літаків: перша російська авіакомпанія зіткнулася з дефіцитом — Finance.ua
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Через санкції бракує літаків: перша російська авіакомпанія зіткнулася з дефіцитом

Вчора 21:35Світ
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Російська авіакомпанія «Аврора», яка літає на Далекий Схід, зіткнулася з критичною нестачею літаків. Дефіцит виник на тлі санкцій, внаслідок яких частину літаків довелося віддати лізингодавцям.
Про це повідомляє видання rbc.ru.
Щоб хоч якось упоратися із проблемою, компанія залучає чужі літаки.
«Єдина далекосхідна авіакомпанія „Аврора“ зіткнулася з нестачею літаків для перевезення пасажирів усередині Далекосхідного федерального округу (ДФО), розповіло РБК джерело в самій „Аврорі“ і два близькі до неї джерела», — йдеться в публікації.
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Також у росію заборонили постачати запчастини та комплектуючі для авіатехніки, великі міжнародні компанії відмовилися від техобслуговування.
«Авіакомпанія працює над вирішенням усіх питань підтримки льотної придатності та технічного обслуговування повітряних суден, що експлуатуються, з урахуванням тих заходів, які були останнім часом вжиті урядом», — розповіли співрозмовники видання.
За матеріалами: Обозреватель
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