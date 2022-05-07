Через санкції бракує літаків: перша російська авіакомпанія зіткнулася з дефіцитом — Finance.ua

Щоб хоч якось упоратися із проблемою, компанія залучає чужі літаки.
«Єдина далекосхідна авіакомпанія „Аврора“ зіткнулася з нестачею літаків для перевезення пасажирів усередині Далекосхідного федерального округу (ДФО), розповіло РБК джерело в самій „Аврорі“ і два близькі до неї джерела», — йдеться в публікації.
Також у росію заборонили постачати запчастини та комплектуючі для авіатехніки, великі міжнародні компанії відмовилися від техобслуговування.
«Авіакомпанія працює над вирішенням усіх питань підтримки льотної придатності та технічного обслуговування повітряних суден, що експлуатуються, з урахуванням тих заходів, які були останнім часом вжиті урядом», — розповіли співрозмовники видання.