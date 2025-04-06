США — лідер з видобутку нафти, але не за запасами: деталі Сьогодні 22:16 — Світ

США — лідер з видобутку нафти, але не за запасами: деталі

США — це країна, яка уже роками видобуває найбільші обсяги нафти у світі. Проте за запасами чорного золота США, хоча входять до першої десятки рейтингу, але далеко від лідерів.

Про це свідчать дані OilPrice.

Запаси нафти у США

Загалом запаси нафти та конденсату у США оцінили приблизно в 74 мільярди барелів.

Читайте також Нафта дешевшає на тлі погрози Трампа санкціями проти рф

За іншими оцінками, резерви сирої нафти, які належать першій економіці світу, становлять трохи менш як 36 мільярдів барелів.

Країною з найбільшими запасами нафти у світі є Венесуела. Резерви цієї країни становлять понад 300 мільярдів барелів нафти.

У 2024 році стало відомо, що США шостий рік поспіль видобувають найбільше нафти у світі.

Країна не лише є лідером за цим показником у світі, але й, за оцінками Управління енергетичної інформації (EIA), навряд чи інша країна зможе скинути американців з п’єдесталу.

Нагадаємо, нафтопродукти стали беззаперечним лідером за кількістю сплачених митних платежів — 21,5 млрд грн спрямовано до державного бюджету України.

За даними державної митної служби, кожна п’ята гривня від митних надходжень — це податки, сплачені при ввезенні нафтопродуктів.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.