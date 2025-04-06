США — лідер з видобутку нафти, але не за запасами: деталі
США — це країна, яка уже роками видобуває найбільші обсяги нафти у світі. Проте за запасами чорного золота США, хоча входять до першої десятки рейтингу, але далеко від лідерів.
Про це свідчать дані OilPrice.
Запаси нафти у США
Загалом запаси нафти та конденсату у США оцінили приблизно в 74 мільярди барелів.
За іншими оцінками, резерви сирої нафти, які належать першій економіці світу, становлять трохи менш як 36 мільярдів барелів.
Країною з найбільшими запасами нафти у світі є Венесуела. Резерви цієї країни становлять понад 300 мільярдів барелів нафти.
У 2024 році стало відомо, що США шостий рік поспіль видобувають найбільше нафти у світі.
Країна не лише є лідером за цим показником у світі, але й, за оцінками Управління енергетичної інформації (EIA), навряд чи інша країна зможе скинути американців з п’єдесталу.
Нагадаємо, нафтопродукти стали беззаперечним лідером за кількістю сплачених митних платежів — 21,5 млрд грн спрямовано до державного бюджету України.
За даними державної митної служби, кожна п’ята гривня від митних надходжень — це податки, сплачені при ввезенні нафтопродуктів.
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