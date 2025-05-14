США і Саудівська Аравія підписали пакет угод та інвестиційних зобовʼязань на понад $600 млрд — Finance.ua
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США і Саудівська Аравія підписали пакет угод та інвестиційних зобовʼязань на понад $600 млрд

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Президент США Дональд Трамп і спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман 13 травня 2025 року в Ер-Ріяді
Президент США Дональд Трамп і спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман 13 травня 2025 року в Ер-Ріяді
Саудівська Аравія інвестує $600 млрд у США в межах стратегічного партнерства, що охоплює енергетику, оборону, інфраструктуру, медицину, високі технології та видобуток мінеральних ресурсів.
Про це повідомила пресслужба Білого дому під час візиту президента США Дональда Трампа до Ер-Ріяда.
У Білому домі наголошують, що угоди спрямовані на зміцнення енергетичної безпеки, оборонної промисловості, технологічного лідерства та доступу до глобальної інфраструктури й критичних мінералів, хоча деталі цих угод не були повністю розкриті.
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Ця сума в $600 млрд відповідає попереднім обіцянкам кронпринца Мохаммеда ібн Салмана щодо розширення торгівлі та інвестицій із США протягом наступних чотирьох років. Водночас Трамп висловив бажання збільшити цю цифру до $1 трлн.
Угоди передбачають продаж американської оборонної техніки на $142 млрд, що забезпечить Саудівську Аравію сучасним військовим обладнанням від низки американських компаній, зокрема для авіації, морської безпеки та комунікаційних систем.
Компанія Boeing Co. постачатиме літаки 737−8 на $4,8 млрд для AviLease, а технологічні гіганти, такі як Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber і саудівська DataVolt, планують інвестувати $80 млрд у передові технології.
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Зокрема, DataVolt виділить $20 млрд на центри обробки даних для штучного інтелекту та енергетичну інфраструктуру в США.
Штучний інтелект є ключовою темою поїздки Трампа, адже Саудівська Аравія та ОАЕ прагнуть стати центрами цієї технології, пише Bloomberg. Їхні плани залежать від доступу до передових американських чипів, який обмежено правилами адміністрації Байдена для протидії Китаю в ШІ-гонці.
Зазначається, що адміністрація Трампа планує послабити ці обмеження, а ОАЕ зобов’язалися інвестувати $1,4 трлн у США протягом 10 років після зустрічі Трампа з шейхом Тахнуном бін Заїдом Аль Нахайяном у березні. У четвер Трамп відвідає Абу-Дабі.
За матеріалами:
Forbes.ua
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