США і Британія підписали угоду щодо зниження мит — Finance.ua

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США і Британія підписали угоду щодо зниження мит

Світ
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США і Британія підписали угоду щодо зниження мит
США і Британія підписали угоду щодо зниження мит, Фото: getty images
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер досяг домовленостей із президентом США Дональдом Трампом щодо впровадження нових умов торгівлі. Ці умови передбачають зниження американських мит на ключові британські товари та збільшення квот для деяких американських агропродуктів на британському ринку.
Угода була укладена під час саміту G7 в Канаді, пише Bloomberg.
Документ підписали Трамп і Стармер, домовившись полегшити торгівлю автомобілями, агропродукцією та аерокосмічними виробами. Водночас питання про скасування мит на британську сталь поки не вирішене.
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У понеділок Трамп підписав указ, що звільняє британський цивільний аерокосмічний сектор від базового тарифу в 10%, який діє для інших країн. Також мито на британські авто, що експортуються до США, зменшиться з 27,5% до 10% із річною квотою в 100 тисяч машин.
Щодо сталевого експорту, то США погодилися встановити квоту, в межах якої британська продукція буде звільнена від 25% мит. Однак сам обсяг цієї квоти ще не визначений.
В обмін на це Британія взяла на себе зобов’язання відповідати американським вимогам щодо безпеки ланцюгів постачання сталі та алюмінію.
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Домовленість також передбачає взаємний доступ до ринків для 13 тисяч тонн яловичини. Водночас Лондон наголосив, що американська продукція має відповідати британським стандартам.
Це перша повноцінна торговельна угода, яку Трамп уклав після того, як активізував тарифну політику проти низки країн. Попри досягнення базових домовленостей із Китаєм, інші переговори просуваються повільно.
За матеріалами:
Finance.ua
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