США готують новий величезний удар по китайських чипах — Finance.ua

США готують новий величезний удар по китайських чипах Сьогодні 01:22 — Технології&Авто

США готують новий величезний удар по китайських чипах

США мають намір розпочати чергову велику хвилю санкцій проти напівпровідникової промисловості Китаю, обмеживши експорт для 140 компаній, включаючи виробника обладнання для мікросхем Naura Technology Group.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на свої інформовані джерела.

«Зусилля послабити амбіції Пекіна у виробництві мікросхем також вдарять новими експортними обмеженнями по китайських виробниках мікросхем Piotech і SiCarrier Technology», — зазначає агенція.

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Пакет санкцій, зокрема, включає обмеження на постачання мікросхем пам’яті високої пропускної здатності (HBM), що мають вирішальне значення для високотехнологічних програм штучного інтелекту.

Також обмеження з боку США діятимуть на 24 додаткові інструменти для виготовлення мікросхем і три програмні засоби, а ще зачіпатимуть експорт обладнання для мікросхем, виробленого в таких країнах, як Сінгапур і Малайзія.

За словами джерел, серед китайських компаній, які зіткнуться з новими обмеженнями, є майже два десятки напівпровідникових компаній, дві інвестиційні компанії та понад 100 виробників мікросхем.

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Американські законодавці кажуть, що деякі з компаній, включаючи Swaysure Technology Co, Qingdao SiEn і Shenzhen Pensun Technology Co, співпрацюють з китайською компанією Huawei Technologies, лідером телекомунікаційного обладнання, який колись був обмежений санкціями США, а зараз є центром передового виробництва та розробки мікросхем у Китаї.

США також готові накласти додаткові обмеження на компанію Semiconductor Manufacturing International. США також вперше додадуть до санкційного списку дві компанії, які інвестують у чипи, а це китайська приватна інвестиційна компанія Wise Road Capital і технічна компанія Wingtech Technology Co.

Водночас, як пише Reuters, новий пакет санкцій може також побіжно завдати шкоди деяким союзникам США, зокрема японським та голландським виробникам.

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