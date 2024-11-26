Китай відповів на плани Трампа підвищити мита — Finance.ua

Китай відповів на плани Трампа підвищити мита Сьогодні 16:46

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про плани ввести 10-відсоткові тарифи на весь імпорт з Китаю. Причиною такого кроку він назвав «наплив незаконних наркотиків, включно з фентанілом та іншими речовинами».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CCTV.

На цю заяву відреагував прес-секретар посольства Китаю в США Лю Пен’юй, наголосивши, що економічна і торговельна співпраця між двома країнами взаємовигідна, а тарифні або торговельні війни не призводять до перемоги жодної зі сторін.

Лю Пен’юй також зазначив, що після зустрічі на саміті в Сан-Франциско Китай і США відновили регулярну взаємодію в антинаркотичній сфері.

Китайська сторона поінформувала США про перебіг своїх операцій, відповіла на запити американської влади і зробила відповідні дії. Заяви про те, що Китай нібито сприяє постачанню хімічних прекурсорів фентанілу в США, були названі безпідставними.

Раніше Трамп заявив про намір ввести мито на товари, що імпортуються з Мексики, Канади та Китаю. Ці заяви спричинили значний резонанс на світових фінансових ринках.

Аналітики Bank of America прогнозують, що в першій половині 2025 року, за президентства Дональда Трампа, валюти країн, що розвиваються, знеціняться на 5%, а суверенні облігації масово розпродуватимуть.

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