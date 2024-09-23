США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто — Reuters Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Міністерство торгівлі США планує заборонити китайське програмне й апаратне забезпечення у транспортних засобах. Причиною стало занепокоєння щодо національної безпеки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За словами двох джерел агентства, запропоноване рішення заборонить імпорт і продаж транспортних засобів з Китаю з ключовими комунікаційними засобами або програмним забезпеченням.

Як повідомили співрозмовники, міністерство також планує запропонувати, щоб заборона на програмне забезпечення набула чинності з 2027 року, а заборона на апаратне забезпечення набуде чинності в січні 2029 або 2030 року.

Під заборону потраплять автомобілі з певними функціями Bluetooth, супутникового зв’язку та бездротового зв’язку, а також високо автономні транспортні засоби, які можуть працювати без водія за кермом.

Обмеження будуть поширюватися і на інших іноземних противників США, зокрема росію.

hromadske За матеріалами:

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