США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто — Reuters
Міністерство торгівлі США планує заборонити китайське програмне й апаратне забезпечення у транспортних засобах. Причиною стало занепокоєння щодо національної безпеки.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
За словами двох джерел агентства, запропоноване рішення заборонить імпорт і продаж транспортних засобів з Китаю з ключовими комунікаційними засобами або програмним забезпеченням.
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Як повідомили співрозмовники, міністерство також планує запропонувати, щоб заборона на програмне забезпечення набула чинності з 2027 року, а заборона на апаратне забезпечення набуде чинності в січні 2029 або 2030 року.
Під заборону потраплять автомобілі з певними функціями Bluetooth, супутникового зв’язку та бездротового зв’язку, а також високо автономні транспортні засоби, які можуть працювати без водія за кермом.
Обмеження будуть поширюватися і на інших іноземних противників США, зокрема росію.
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