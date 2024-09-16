В США хочуть перекрити лазівку платформам, що поставляють їм дешеві китайські товари — FT Вчора 23:19 — Світ

В США хочуть перекрити лазівку платформам, що поставляють їм дешеві китайські товари — FT

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила закрити торговельну лазівку, якою користуються платформи з такими дешевими китайськими товарами, як Temu, Shein та AliExpress.

Про це пише Financial Times.

Так, Білий дім пропонує нові правила, які виключають широкий спектр товарів із числа тих, що можуть претендувати на пільги, які поширюються на вантажі вартістю менш як $800.

Зазначається, що кількість вантажів, які ввозяться в країну за правилом de minimis, підскочила з приблизно 140 млн на рік 10 років тому до понад 1 млрд на рік у 2024 році.

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Американські посадовці заявили, що величезна кількість посилок ускладнює блокування постачання неякісної продукції та нелегальних наркотиків.

Нові правила США спрямовані на те, щоб продукція, яка поставляється безпосередньо споживачеві, не могла уникнути вищих мит, які, за даними Білого дому, охоплюють 40% імпорту з Китаю, зокрема 70% текстилю.

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