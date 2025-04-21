США хочуть контролювати території навколо Запорізької АЕС — ЗМІ — Finance.ua
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США хочуть контролювати території навколо Запорізької АЕС — ЗМІ

Енергетика
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США хочуть контролювати території навколо Запорізької АЕС — ЗМІ
США хочуть контролювати території навколо Запорізької АЕС — ЗМІ
США в рамках мирної угоди щодо України запропонували привласнити нейтральний статус територіям навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і передати їх під контроль Вашингтона.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на обізнаних американських чиновників.

Як планують використовувати ЗАЕС

За їхніми словами, у цьому разі найбільша в Європі АЕС постачатиме енергією як Україну, так і захоплені росією українські області, які, як передбачається, москва не поверне Києву після укладання миру.
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Які саме території навколо ЗАЕС можуть бути позначені як нейтральні, а також у якому форматі може здійснюватися контроль над ними та самою станцією, співрозмовники WSJ не уточнили.
Також немає даних про те, хто в такому разі здійснюватиме управління ЗАЕС.
Ще в березні прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США Дональд Трамп запропонував Україні допомогу в управлінні атомними електростанціями.
«Володіння США цими станціями було б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури», — зазначала Левітт.
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Президент України Володимир Зеленський пізніше уточнив, що йшлося лише про ЗАЕС.
За даними Reuters, Трамп збирався обговорити контроль над цією станцією з путіним.
Два високопоставлені українські чиновники говорили Financial Times, що в Білому домі розглядають використання ЗАЕС для видобутку рідкісноземельних металів та інших корисних копалин в Україні в рамках ресурсної угоди з Києвом.
Проте в російському МЗС виключили передачу ЗАЕС Україні чи будь-якій іншій країні. У відомстві наголосили, що у світі немає прикладів спільного використання атомних електростанцій.
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Гендиректор держкорпорації «Росатом» Алєксєй Ліхачов також виключив передачу станції під управління США.
«Наш об’єкт, що розташовується на нашій території, на ньому працюють громадяни росії, як він може керуватися представником іншої держави?» — сказав Ліхачов.
За матеріалами:
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