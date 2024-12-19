США дозволили Газпромбанку проводити транзакції, пов’язані з цивільною атомною енергетикою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США дозволили Газпромбанку проводити транзакції, пов’язані з цивільною атомною енергетикою

Фондовий ринок
36
США дозволили Газпромбанку проводити транзакції, пов’язані з цивільною атомною енергетикою
США дозволили Газпромбанку проводити транзакції, пов’язані з цивільною атомною енергетикою
Міністерство фінансів США дозволило підсанкційному російському Газпромбанку проводити транзакції, пов’язані з цивільною атомною енергетикою.
Відповідну ліцензію опублікувало OFAC (Office of Foreign Assets Control), підрозділ Мінфіну США, відповідальний за правозастосування у сфері санкцій. Термін її дії — до 30 червня 2025 року.
Тимчасове виключення із санкційного режиму поширюється на проєкти, запущені до занесення Газпромбанку до санкційних списків у листопаді 2024 року. Так, мова може йти, наприклад, про транзакції, пов’язані з видобутком та/або збагаченням урану і виробництвом палива для АЕС.
Читайте також
Щодо нових проектів — як приклад наводиться будівництво станції Пакш-2 в Угорщині — ліцензія не діє.
Газпромбанк обробляв платежі європейських країн за російський газ. До введення санкцій він залишався останнім держбанком рф, який мав доступ до системи SWIFT і міжнародних валютних розрахунків. Раніше деякі американські обмеження вже стосувалися Газпромбанку, але нові санкції повністю позбавляли його доступу до доларової системи. Під санкції також потрапили дочірні банки, які працюють у Люксембурзі, Швейцарії, на Кіпрі, у Гонконзі та ПАР.
26 листопада 2024 року стало відомо про те, що Туреччина веде переговори зі США щодо пом’якшення режиму санкцій проти росії, яке б дало їй змогу продовжити використовувати Газпромбанк для оплати імпорту природного газу.
Читайте також
5 грудня 2024 року стало відомо про те, що Угорщина слідом за Туреччиною звернулася до Міністерства фінансів США з проханням зробити для неї виняток із санкцій, запроваджених проти Газпромбанку, через який йшли платежі за постачання російського газу.
6 грудня 2024 року володимир путін дозволив іноземним компаніям платити за газ через посередників, а також скасував зобов’язання оплачувати російський газ тільки через Газпромбанк.
Тепер на відкритий російським постачальником рахунок допускається зарахування коштів «від третіх осіб» з метою оплати іноземною компанією поставок газу. Згідно з новим указом путіна, тепер зобов’язання з оплати газу можна погасити не тільки грошима, а й шляхом зарахування взаємних боргів. Але платити за газ безпосередньо або через третіх осіб замовники, як і раніше, повинні в рублях.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.