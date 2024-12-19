США дозволили Газпромбанку проводити транзакції, пов’язані з цивільною атомною енергетикою — Finance.ua

США дозволили Газпромбанку проводити транзакції, пов’язані з цивільною атомною енергетикою Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

США дозволили Газпромбанку проводити транзакції, пов’язані з цивільною атомною енергетикою

Міністерство фінансів США дозволило підсанкційному російському Газпромбанку проводити транзакції, пов’язані з цивільною атомною енергетикою.

Відповідну ліцензію опублікувало OFAC (Office of Foreign Assets Control), підрозділ Мінфіну США, відповідальний за правозастосування у сфері санкцій. Термін її дії — до 30 червня 2025 року.

Тимчасове виключення із санкційного режиму поширюється на проєкти, запущені до занесення Газпромбанку до санкційних списків у листопаді 2024 року. Так, мова може йти, наприклад, про транзакції, пов’язані з видобутком та/або збагаченням урану і виробництвом палива для АЕС.

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Щодо нових проектів — як приклад наводиться будівництво станції Пакш-2 в Угорщині — ліцензія не діє.

Газпромбанк обробляв платежі європейських країн за російський газ. До введення санкцій він залишався останнім держбанком рф, який мав доступ до системи SWIFT і міжнародних валютних розрахунків. Раніше деякі американські обмеження вже стосувалися Газпромбанку, але нові санкції повністю позбавляли його доступу до доларової системи. Під санкції також потрапили дочірні банки, які працюють у Люксембурзі, Швейцарії, на Кіпрі, у Гонконзі та ПАР.

26 листопада 2024 року стало відомо про те, що Туреччина веде переговори зі США щодо пом’якшення режиму санкцій проти росії, яке б дало їй змогу продовжити використовувати Газпромбанк для оплати імпорту природного газу.

5 грудня 2024 року стало відомо про те, що Угорщина слідом за Туреччиною звернулася до Міністерства фінансів США з проханням зробити для неї виняток із санкцій, запроваджених проти Газпромбанку, через який йшли платежі за постачання російського газу.

6 грудня 2024 року володимир путін дозволив іноземним компаніям платити за газ через посередників, а також скасував зобов’язання оплачувати російський газ тільки через Газпромбанк.

Тепер на відкритий російським постачальником рахунок допускається зарахування коштів «від третіх осіб» з метою оплати іноземною компанією поставок газу. Згідно з новим указом путіна, тепер зобов’язання з оплати газу можна погасити не тільки грошима, а й шляхом зарахування взаємних боргів. Але платити за газ безпосередньо або через третіх осіб замовники, як і раніше, повинні в рублях.

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