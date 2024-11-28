Європейські країни шукають спосіб оплатити російський газ після санкцій проти «Газпромбанку» — Bloomberg Сьогодні 15:44 — Фондовий ринок

Європейські країни шукають спосіб оплатити російський газ після санкцій проти «Газпромбанку» — Bloomberg

Європейські країни, які все ще купують російський газ, поспішають знайти спосіб оплати за нього, щоб не порушувати санкції США.

Про це пише Bloomberg.

Деякі країни центральної Європи використовували для оплати «Газпромбанк», але 21 листопада США наклали на нього санкції.

Перед цим обговорення зосереджувалось на тому, чи можна досягти угоди про те, щоб продовжити постачання газу до Європи через Україну. Однак тепер, як зауважує Bloomberg, навіть якщо угода буде досягнута, європейські країни не зможуть платити за блакитне паливо з росії.

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Найбільше це стосується Словаччини та Угорщини, які все ще покладаються на російський газ. Угорщина попередила, що санкції США ставлять під загрозу енергетичну безпеку, підвищуючи ризики передчасної зупинки транзиту російського газу через Україну.

Словаччина ще офіційно не коментувала, але її найбільша газова компанія SPP активно виступає за пошук рішення щодо продовження транспортування газу через Україну у 2025 році.

Також може постраждати Австрія, оскільки вона все ще отримує газ зі Словаччини. Ще однією країною, яку зачепили санкції, є Туреччина, яка постачає російський газ до Європи через трубопровід «Турецький потік». Наразі країна веде переговори зі США, щоб ті дозволили їй продовжувати використовувати «Газпромбанк» для оплати газу.

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Як розповів директор служби геополітичних ризиків консалтингової компанії Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра, є способи, які б дозволили європейським компаніям продовжувати купувати російський газ.

Так, США можуть надати «Газпромбанку» загальну ліцензію, що дозволяє проводити транзакції, пов’язані з енергетикою, щоб уникнути перебоїв з енергопостачанням. Інші великі російські банки, такі як «Сбербанк», «Альфа-Банк», «ВТБ Банк» і державна корпорація «ВЕБ.рф» мають такі ліцензії до 30 квітня 2025 року.

Інший варіант може передбачати, що клієнти «Газпрому» в Європі будуть платити за газ через уже авторизовані російські банки. Для цього москві, імовірно, доведеться затвердити зміни в чинних контрактах «Газпрому».

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Однак, як пояснили в аналітичній компанії Energy Aspects, складність полягає в тому, що зміна механізму оплати може потребувати переоформлення контрактів.

США також можуть надати обмежені повноваження окремим клієнтам «Газпрому» на продовження платежів через «Газпромбанк». За словами Феррейри, це можна зробити непублічно.

Крім того, є ймовірність, що новообраний президент США Дональд Трамп може скасувати санкції або продовжити їх дію лише до кінця квітня, тобто приблизно до дати оплати за постачання у грудні.

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Нагадаємо, 21 листопада Міністерство фінансів США запровадило санкції проти більш ніж 50 російських банків, включно з «Газпромбанком», понад 40 реєстраторів цінних паперів та 15 чиновників зі сфери фінансів.

Також Вашингтон випустив попередження про ризики приєднання до російської системи передавання фінансових повідомлень (SPFS), яку кремль створив для ухилення від санкцій.

Після цього банки низки країн, зокрема Обʼєднаних Арабських Еміратів, Угорщини, Німеччини, Туреччини та Катару, перестали обслуговувати картки платіжної системи UnionPay, випущені російським «Газпромбанком».

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hromadske За матеріалами:

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